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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.02.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заявил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:20:00+03:00
2025-02-13T21:20:00+03:00
2025-02-13T21:21:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заявил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в четверг, в 20:38 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА