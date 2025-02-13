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Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре - РИА Новости, 13.02.2025
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14:22 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/minkultury-1999109893.html
Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре
Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре - РИА Новости, 13.02.2025
Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре
Министерства культуры России и Абхазии подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сентябре на Культурном форуме в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:22:00+03:00
2025-02-13T14:22:00+03:00
россия
абхазия
санкт-петербург
ольга любимова
политика
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министерства культуры России и Абхазии подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сентябре на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии в Русдраме в Сухуме. "В сентябре этого года в Питере на форуме мы подпишем большой документ между министерствами России и Абхазии. И хочется, чтобы повестку формировали не чиновники, а вы, работники культуры. Те, кто лучше знает, что нужно для развития этой сферы", - сказала Любимова. Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.
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россия, абхазия, санкт-петербург, ольга любимова, политика
Россия, Абхазия, Санкт-Петербург, Ольга Любимова, Политика
Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества в сентябре

Минкультуры России и Абхазии подпишут программу сотрудничества на 2026-2028 годы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министерства культуры России и Абхазии подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сентябре на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии в Русдраме в Сухуме.
"В сентябре этого года в Питере на форуме мы подпишем большой документ между министерствами России и Абхазии. И хочется, чтобы повестку формировали не чиновники, а вы, работники культуры. Те, кто лучше знает, что нужно для развития этой сферы", - сказала Любимова.
Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.
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