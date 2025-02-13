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В МИД высказались об ослаблении санкций против России - РИА Новости, 13.02.2025
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11:44 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mid-1999057778.html
В МИД высказались об ослаблении санкций против России
В МИД высказались об ослаблении санкций против России - РИА Новости, 13.02.2025
В МИД высказались об ослаблении санкций против России
Нет никаких оптимистических иллюзий, что санкционное давление Запада на Россию ослабнет, "будет жестко", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:44:00+03:00
2025-02-13T11:44:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Нет никаких оптимистических иллюзий, что санкционное давление Запада на Россию ослабнет, "будет жестко", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Как заявляла накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко, многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта РФ. “Что касается нашей страны, у меня нет на данный момент никаких оптимистических иллюзий насчет того, что ослабнут санкции, будут созданы добропорядочные благосклонные условия для работы. Будет жестко. Мы видим, что будут новые пакеты санкций от Евросоюза, вероятно, и от США. Очень болезненно, как нам предсказывают и прогнозируют", - заявил Панкин; выступа на международном форуме "2025 - год новых возможностей". По его словам, российскому бизнесу придется продолжать бороться. "То есть делать то, на что уже российский бизнес настроился, к чему уже смог в известной степени приспособиться. Приспособиться к той конкурентной, честной или нечестной обстановке, которая существует на рынках, к тем возможностям, которые открываются даже в условиях дополнительных расходов, издержек и преодоления различных геополитических и прочих препятствий, связанных не только с продажей товаров, но и доставкой, транспортировкой, страхованием", - отметил Панкин.
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экономика, россия, москва, сша, александр панкин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Москва, США, Александр Панкин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В МИД высказались об ослаблении санкций против России

Замглавы МИД Панкин: нет иллюзий, что санкции в отношении РФ ослабнут

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Нет никаких оптимистических иллюзий, что санкционное давление Запада на Россию ослабнет, "будет жестко", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Как заявляла накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко, многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта РФ.
“Что касается нашей страны, у меня нет на данный момент никаких оптимистических иллюзий насчет того, что ослабнут санкции, будут созданы добропорядочные благосклонные условия для работы. Будет жестко. Мы видим, что будут новые пакеты санкций от Евросоюза, вероятно, и от США. Очень болезненно, как нам предсказывают и прогнозируют", - заявил Панкин; выступа на международном форуме "2025 - год новых возможностей".
По его словам, российскому бизнесу придется продолжать бороться.
"То есть делать то, на что уже российский бизнес настроился, к чему уже смог в известной степени приспособиться. Приспособиться к той конкурентной, честной или нечестной обстановке, которая существует на рынках, к тем возможностям, которые открываются даже в условиях дополнительных расходов, издержек и преодоления различных геополитических и прочих препятствий, связанных не только с продажей товаров, но и доставкой, транспортировкой, страхованием", - отметил Панкин.
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ЭкономикаРоссияМоскваСШААлександр ПанкинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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