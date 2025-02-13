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МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ - РИА Новости, 13.02.2025
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10:07 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mid-1999028507.html
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ - РИА Новости, 13.02.2025
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
Россия не оставит без ответа усиление военного присутствия США у ее северных границ, заявил в интервью РИА Новости глава первого европейского департамента МИД... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:07:00+03:00
2025-02-13T10:07:00+03:00
москва
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
россия
сша
нато
европа
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия не оставит без ответа усиление военного присутствия США у ее северных границ, заявил в интервью РИА Новости глава первого европейского департамента МИД Артем Студенников."Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования", — сказал он.По словам дипломата, это могут быть меры том числе и военно-технического характера. Конкретные решения по этому поводу будет принимать Минобороны, добавил собеседник агентства.Он отметил, что Москва обеспокоена перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии. Россия не приемлет привнесения в Арктику конфронтационных подходов, заинтересована в сохранении ее как зоны стабильности и предсказуемости, неизменно выступает за строительство в регионе надежной архитектуры международной безопасности, равной для всех арктических государств, подчеркнул Студенников.Он напомнил, что в последнее время США наращивают военное сотрудничество со странами Северной Европы, в тои числе Финляндией и Швецией. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран, и пыталась выстроить с ними диалог. Они же, отметил дипломат, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО, в первую очередь США.Что касается попыток Североатлантического альянса превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро, то Москва обеспечит надежную защиту своих интересов в этом регионе, добавил Студенников. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html
https://ria.ru/20250211/estonija-1998584047.html
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москва, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, сша, нато, европа
Москва, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Россия, США, НАТО, Европа
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

МИД: Россия не оставит без ответа военное присутствие США у северных границ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия не оставит без ответа усиление военного присутствия США у ее северных границ, заявил в интервью РИА Новости глава первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
"Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования", — сказал он.
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По словам дипломата, это могут быть меры том числе и военно-технического характера. Конкретные решения по этому поводу будет принимать Минобороны, добавил собеседник агентства.
Он отметил, что Москва обеспокоена перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии. Россия не приемлет привнесения в Арктику конфронтационных подходов, заинтересована в сохранении ее как зоны стабильности и предсказуемости, неизменно выступает за строительство в регионе надежной архитектуры международной безопасности, равной для всех арктических государств, подчеркнул Студенников.
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Он напомнил, что в последнее время США наращивают военное сотрудничество со странами Северной Европы, в тои числе Финляндией и Швецией. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран, и пыталась выстроить с ними диалог. Они же, отметил дипломат, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО, в первую очередь США.
Что касается попыток Североатлантического альянса превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро, то Москва обеспечит надежную защиту своих интересов в этом регионе, добавил Студенников.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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