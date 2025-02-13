Маск ночует в Белом доме, сообщили СМИ
Маск спит в офисе в Белом доме
© Getty Images / Andrew HarnikИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск настолько посвящает себя работе во главе департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), что ночует в офисе в Белом доме, сообщает телеканал Fox Business.
"Маск сообщил окружению, что планирует потратить четыре месяца на работу во главе DOGE, он намерен сократить бюджет на 2 триллиона долларов, что приведет к установлению инфляции на уровне 2%. Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме", - сообщил телеканал.
Телеканал не уточняет, где именно находится офис Маска - непосредственно в Белом доме под одной крышей с президентом США Дональдом Трампом или в соседних административных зданиях.
Привычка Маска спать на работе давно известна. Во время запуска новых моделей Tesla в 2016 и 2018 годах он ночевал на заводском полу. В 2020 году заявил в Twitter, что продаст все "физические владения" и не собирается иметь недвижимость, тогда сообщалось о семи домах в Калифорнии. Позже сообщалось, что Маск оставил только небольшой дом с двумя спальнями в Техасе. В 2021 году миллиардер рассказывал, что живет на ранчо тоже в Техасе, по словам Маска, дом с тремя спальнями он арендовывал у своей компании SpaceX за 50 тысяч долларов. В 2024 году сообщалось, что Маск хочет построить особняк для своих детей, для этого он якобы скупил недвижимости на 35 миллионов долларов, миллиардер эти данные отрицал. Зато появились другие слухи: о том, что Маск якобы строит целый город для своих сотрудников.
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