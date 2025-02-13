https://ria.ru/20250213/lavrov-1999098666.html

Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей

Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей - РИА Новости, 13.02.2025

Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:47:00+03:00

2025-02-13T13:47:00+03:00

2025-02-13T14:58:00+03:00

сергей лавров

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были нормальным, элементарным разговором двух воспитанных, вежливых людей."Состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей, людей, которые не откидывают в сторону разногласия, их много, их немало, но которые прекрасно понимают, что политика — это "садиться и разговаривать", и искать точки соприкосновения", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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сергей лавров, россия, владимир путин, дональд трамп, таджикистан, в мире