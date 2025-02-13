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Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей - РИА Новости, 13.02.2025
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13:47 13.02.2025 (обновлено: 14:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999098666.html
Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей
Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей - РИА Новости, 13.02.2025
Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:47:00+03:00
2025-02-13T14:58:00+03:00
сергей лавров
россия
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были нормальным, элементарным разговором двух воспитанных, вежливых людей."Состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей, людей, которые не откидывают в сторону разногласия, их много, их немало, но которые прекрасно понимают, что политика — это "садиться и разговаривать", и искать точки соприкосновения", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
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сергей лавров, россия, владимир путин, дональд трамп, таджикистан, в мире
Сергей Лавров, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Таджикистан, В мире
Лавров описал беседу Путина и Трампа как разговор двух воспитанных людей

Лавров о беседе Путина и Трампа: нормальный разговор воспитанных, вежливых людей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были нормальным, элементарным разговором двух воспитанных, вежливых людей.
"Состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей, людей, которые не откидывают в сторону разногласия, их много, их немало, но которые прекрасно понимают, что политика — это "садиться и разговаривать", и искать точки соприкосновения", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Сергей ЛавровРоссияВладимир ПутинДональд ТрампТаджикистанВ мире
 
 
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