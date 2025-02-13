https://ria.ru/20250213/krym-1999010879.html

В Крыму назвали слова шефа Пентагона "о границах Украины" признанием правды

В Крыму назвали слова шефа Пентагона "о границах Украины" признанием правды - РИА Новости, 13.02.2025

В Крыму назвали слова шефа Пентагона "о границах Украины" признанием правды

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:46:00+03:00

2025-02-13T08:46:00+03:00

2025-02-13T08:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года. Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента. "Шеф Пентагона публично признал правду. Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, до этого все главы Пентагона врали и говорили неправду о России и ее регионах. "В данном случае Хегсет сказал честно, без всяких хитростей и подлостей, что было особенно присуще команде предыдущего президента США Байдена. Будем надеяться, что новая администрация США откажется от враждебной политики по отношении к России", - сказал Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241123/krym-1985344195.html

https://ria.ru/20250212/khegset-1998973061.html

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