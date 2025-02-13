https://ria.ru/20250213/kitaj-1999004483.html

Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ

Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ

Китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:34:00+03:00

2025-02-13T07:34:00+03:00

2025-02-13T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского президента Владимира Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное". Собеседники газеты отметили, что в предложении Пекина о содействии соглашению между Россией и Украиной, в частности, говорится о привлечении Китая как "гаранта" путем отправки с его стороны миротворческих сил в регион."Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия... В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания.Как пишет газета, предложение Китая в США и Европе восприняли скептически из-за опасений по поводу "все более тесных связей" между Пекином и Москвой.Ссылаясь на источники, знакомые с позицией Пекина, газета пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь в завершении украинского конфликта ставила под угрозу близкие отношения Китая с Россией. Издание добавляет, что в предложении Китая нет никаких обязательств Пекина по сокращению якобы экономической поддержки в адрес Москвы.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта.МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

https://ria.ru/20250213/kitaj-1998998340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, китай, пекин