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Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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07:34 13.02.2025 (обновлено: 08:34 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/kitaj-1999004483.html
Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ
Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ
Китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:34:00+03:00
2025-02-13T08:34:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского президента Владимира Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное". Собеседники газеты отметили, что в предложении Пекина о содействии соглашению между Россией и Украиной, в частности, говорится о привлечении Китая как "гаранта" путем отправки с его стороны миротворческих сил в регион."Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия... В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания.Как пишет газета, предложение Китая в США и Европе восприняли скептически из-за опасений по поводу "все более тесных связей" между Пекином и Москвой.Ссылаясь на источники, знакомые с позицией Пекина, газета пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь в завершении украинского конфликта ставила под угрозу близкие отношения Китая с Россией. Издание добавляет, что в предложении Китая нет никаких обязательств Пекина по сокращению якобы экономической поддержки в адрес Москвы.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта.МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
https://ria.ru/20250213/kitaj-1998998340.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, китай, пекин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Китай, Пекин
Китай предложил провести саммит Трампа и Путина, пишут СМИ

WSJ: китайские чиновники предложили провести саммит Трампа и Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского президента Владимира Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.
Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное". Собеседники газеты отметили, что в предложении Пекина о содействии соглашению между Россией и Украиной, в частности, говорится о привлечении Китая как "гаранта" путем отправки с его стороны миротворческих сил в регион.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
05:44
"Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия... В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, предложение Китая в США и Европе восприняли скептически из-за опасений по поводу "все более тесных связей" между Пекином и Москвой.
Ссылаясь на источники, знакомые с позицией Пекина, газета пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь в завершении украинского конфликта ставила под угрозу близкие отношения Китая с Россией. Издание добавляет, что в предложении Китая нет никаких обязательств Пекина по сокращению якобы экономической поддержки в адрес Москвы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта.
МИД КНР на обвинения западных стран заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
06:30
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКитайПекин
 
 
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