Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году
Минниханов: Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
Накануне, выступая на XIII конференции министров культуры исламского мира в Джидде (Саудовская Аравия), глава Татарстана сообщил, что Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в следующем году. Как сообщается на сайте главы региона, Минниханов, рассказывая о богатых культурных традициях Татарстана, отметил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).
"С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ICESCO", - приводятся в сообщении слова Минниханова.
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