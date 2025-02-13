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Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году - РИА Новости, 13.02.2025
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Республика Татарстан
 
17:22 13.02.2025 (обновлено: 17:23 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/kazan-1999182956.html
Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году
Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году - РИА Новости, 13.02.2025
Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году
Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:22:00+03:00
2025-02-13T17:23:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. Накануне, выступая на XIII конференции министров культуры исламского мира в Джидде (Саудовская Аравия), глава Татарстана сообщил, что Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в следующем году. Как сообщается на сайте главы региона, Минниханов, рассказывая о богатых культурных традициях Татарстана, отметил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO). "С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ICESCO", - приводятся в сообщении слова Минниханова.
https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html
https://ria.ru/20250206/nachalas--1997791995.html
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рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань
Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году

Минниханов: Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
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Накануне, выступая на XIII конференции министров культуры исламского мира в Джидде (Саудовская Аравия), глава Татарстана сообщил, что Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в следующем году. Как сообщается на сайте главы региона, Минниханов, рассказывая о богатых культурных традициях Татарстана, отметил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).
"С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ICESCO", - приводятся в сообщении слова Минниханова.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазань
 
 
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