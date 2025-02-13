https://ria.ru/20250213/kazan-1999182956.html

Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году

Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году - РИА Новости, 13.02.2025

Казань станет культурной столицей исламского мира в следующем году

Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:22:00+03:00

2025-02-13T17:22:00+03:00

2025-02-13T17:23:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986068127_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2f27239523b7dcc36f7d07bd937c661d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Казань удостоена звания "Культурная столица исламского мира" в 2026 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. Накануне, выступая на XIII конференции министров культуры исламского мира в Джидде (Саудовская Аравия), глава Татарстана сообщил, что Казань номинирована на звание культурной столицы исламского мира в следующем году. Как сообщается на сайте главы региона, Минниханов, рассказывая о богатых культурных традициях Татарстана, отметил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO). "С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ICESCO", - приводятся в сообщении слова Минниханова.

https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html

https://ria.ru/20250206/nachalas--1997791995.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, казань