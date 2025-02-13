https://ria.ru/20250213/kallas-1999224887.html

Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать

Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать - РИА Новости, 13.02.2025

Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное "за спинами ЕС", не будет работать, а также... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:42:00+03:00

2025-02-13T19:42:00+03:00

2025-02-13T19:42:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное "за спинами ЕС", не будет работать, а также предложила не исключать из переговоров, "которые еще даже не начались", вопрос о членстве Украины в НАТО. "Если какое-либо соглашение будет заключено за нашими спинами, оно не будет работать", - заявила Каллас. Она приняла участие в заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Каллас добавила, что европейцы и украинцы в этом случае просто "не будут его выполнять". Каллас также добавила, что членство в НАТО – это "самая сильная гарантия безопасности для Украины и самая дешевая". "Если мы говорим, что этим (решением по Украине – ред.) не будет членство в НАТО, значит мы должны ответить себе, а какие гарантии безопасности это будут. Мы не должны снимать какие-либо возможности с повестки, когда переговоры еще даже не начались, потому что это играет в пользу России", - категорично заявила глава европейской дипломатии, которая ранее уверяла, что помощь ЕС "поможет Украине победить". Ранее пресс-служба Еврокомиссии признала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен даже не была проинформирована о разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась Украина. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250127/peregovory-1995687006.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999204604.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html

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в мире, украина, россия, сша, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия