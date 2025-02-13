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Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать - РИА Новости, 13.02.2025
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19:42 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/kallas-1999224887.html
Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать
Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать - РИА Новости, 13.02.2025
Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное "за спинами ЕС", не будет работать, а также... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:42:00+03:00
2025-02-13T19:42:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное "за спинами ЕС", не будет работать, а также предложила не исключать из переговоров, "которые еще даже не начались", вопрос о членстве Украины в НАТО. "Если какое-либо соглашение будет заключено за нашими спинами, оно не будет работать", - заявила Каллас. Она приняла участие в заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Каллас добавила, что европейцы и украинцы в этом случае просто "не будут его выполнять". Каллас также добавила, что членство в НАТО – это "самая сильная гарантия безопасности для Украины и самая дешевая". "Если мы говорим, что этим (решением по Украине – ред.) не будет членство в НАТО, значит мы должны ответить себе, а какие гарантии безопасности это будут. Мы не должны снимать какие-либо возможности с повестки, когда переговоры еще даже не начались, потому что это играет в пользу России", - категорично заявила глава европейской дипломатии, которая ранее уверяла, что помощь ЕС "поможет Украине победить". Ранее пресс-служба Еврокомиссии признала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен даже не была проинформирована о разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась Украина. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250127/peregovory-1995687006.html
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в мире, украина, россия, сша, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, США, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава дипломатии ЕС заявила, что соглашение по Украине не будет работать

Каллас: соглашение по Украине, заключенное за спинами ЕС, не будет работать

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что любое соглашение по украинскому урегулированию, заключенное "за спинами ЕС", не будет работать, а также предложила не исключать из переговоров, "которые еще даже не начались", вопрос о членстве Украины в НАТО.
«
"Если какое-либо соглашение будет заключено за нашими спинами, оно не будет работать", - заявила Каллас.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ
27 января, 12:58
Она приняла участие в заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Каллас добавила, что европейцы и украинцы в этом случае просто "не будут его выполнять".
Каллас также добавила, что членство в НАТО – это "самая сильная гарантия безопасности для Украины и самая дешевая".
«
"Если мы говорим, что этим (решением по Украине – ред.) не будет членство в НАТО, значит мы должны ответить себе, а какие гарантии безопасности это будут. Мы не должны снимать какие-либо возможности с повестки, когда переговоры еще даже не начались, потому что это играет в пользу России", - категорично заявила глава европейской дипломатии, которая ранее уверяла, что помощь ЕС "поможет Украине победить".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам
Вчера, 18:21
Ранее пресс-служба Еврокомиссии признала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен даже не была проинформирована о разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась Украина.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
11 февраля, 15:34
 
В миреУкраинаРоссияСШАКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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