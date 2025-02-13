https://ria.ru/20250213/indija-1998990225.html

Индия планирует полностью локализовать производство АК-203

Индия планирует полностью локализовать производство АК-203 - РИА Новости, 13.02.2025

Индия планирует полностью локализовать производство АК-203

Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, осваивает производство снарядов "Манго", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:05:00+03:00

2025-02-13T03:05:00+03:00

2025-02-13T03:06:00+03:00

безопасность

технологии

индия

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, осваивает производство снарядов "Манго", сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025. "Российские предложения в области технологического сотрудничества максимально ориентированы на взаимную выгоду, честность и открытость. Наше портфолио завершенных и действующих проектов с Индией – отличный тому пример. За десятки лет мы реализовали различные формы сотрудничества от производства продукции в Индии по российской лицензии до совместной разработки и производства. Индия движется к 100-процентной локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на национальных мощностях, осваивается производство снарядов "Манго", - сказал Михеев. Он подчеркнул также, что "Россия – единственная страна, предлагающая организацию совместного производства самолетов пятого поколения в Индии". Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов Калашникова в Индии в январе 2023 года. Автомат АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 миллиметров. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". В Индии осваивается также производство порохов для танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой.

https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

https://ria.ru/20250212/vertolety-1998748477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, индия, александр михеев, рособоронэкспорт