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Индия планирует полностью локализовать производство АК-203 - РИА Новости, 13.02.2025
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03:05 13.02.2025 (обновлено: 03:06 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/indija-1998990225.html
Индия планирует полностью локализовать производство АК-203
Индия планирует полностью локализовать производство АК-203 - РИА Новости, 13.02.2025
Индия планирует полностью локализовать производство АК-203
Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, осваивает производство снарядов "Манго", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:05:00+03:00
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безопасность
технологии
индия
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, осваивает производство снарядов "Манго", сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025. "Российские предложения в области технологического сотрудничества максимально ориентированы на взаимную выгоду, честность и открытость. Наше портфолио завершенных и действующих проектов с Индией – отличный тому пример. За десятки лет мы реализовали различные формы сотрудничества от производства продукции в Индии по российской лицензии до совместной разработки и производства. Индия движется к 100-процентной локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на национальных мощностях, осваивается производство снарядов "Манго", - сказал Михеев. Он подчеркнул также, что "Россия – единственная страна, предлагающая организацию совместного производства самолетов пятого поколения в Индии". Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов Калашникова в Индии в январе 2023 года. Автомат АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 миллиметров. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". В Индии осваивается также производство порохов для танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой.
https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html
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безопасность, технологии, индия, александр михеев, рособоронэкспорт
Безопасность, Технологии, Индия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Индия планирует полностью локализовать производство АК-203

Рособоронэкспорт: Индия хочет на 100 процентов локализовать производство АК-203

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомат АК-203 (автомат Калашникова). Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, осваивает производство снарядов "Манго", сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025.
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"Российские предложения в области технологического сотрудничества максимально ориентированы на взаимную выгоду, честность и открытость. Наше портфолио завершенных и действующих проектов с Индией – отличный тому пример. За десятки лет мы реализовали различные формы сотрудничества от производства продукции в Индии по российской лицензии до совместной разработки и производства. Индия движется к 100-процентной локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на национальных мощностях, осваивается производство снарядов "Манго", - сказал Михеев.
Он подчеркнул также, что "Россия – единственная страна, предлагающая организацию совместного производства самолетов пятого поколения в Индии".
Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов Калашникова в Индии в январе 2023 года.
Автомат АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 миллиметров. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия".
В Индии осваивается также производство порохов для танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой.
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БезопасностьТехнологииИндияАлександр МихеевРособоронэкспорт
 
 
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