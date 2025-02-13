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Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа

Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа

Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:28:00+03:00

2025-02-13T15:28:00+03:00

2025-02-13T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о блокировке его аккаунтов в Twitter, сообщает американская газета Wall Street Journal. Аккаунты Трампа в ряде соцсетей были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. В июле 2021 года Трамп подал гражданский иск против владельцев Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов. "Х Илона Маска согласилась выплатить около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, который Дональд Трамп подал против компании и её бывшего генерального директора", - говорится в публикации издания со ссылкой на осведомленные источники. Согласно источникам, команда Трампа также рассматривала возможность прекращения судебного разбирательства, учитывая приближенность Маска к главе Белого дома и его значительную финансовую поддержку предвыборной кампании республиканца. Однако впоследствии они отказались от этой идеи. Собеседники издания также ожидают, что адвокаты Трампа будут добиваться урегулирования его иска к Google, который отказал ему в доступе к YouTube после штурма Капитолия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, илон маск, джо байден, twitter, google