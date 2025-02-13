Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа
WSJ: соцсеть Х выплатила десять миллионов в рамках урегулирования иска Трампа
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о блокировке его аккаунтов в Twitter, сообщает американская газета Wall Street Journal.
Аккаунты Трампа в ряде соцсетей были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. В июле 2021 года Трамп подал гражданский иск против владельцев Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.
"Х Илона Маска согласилась выплатить около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, который Дональд Трамп подал против компании и её бывшего генерального директора", - говорится в публикации издания со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно источникам, команда Трампа также рассматривала возможность прекращения судебного разбирательства, учитывая приближенность Маска к главе Белого дома и его значительную финансовую поддержку предвыборной кампании республиканца. Однако впоследствии они отказались от этой идеи.
Собеседники издания также ожидают, что адвокаты Трампа будут добиваться урегулирования его иска к Google, который отказал ему в доступе к YouTube после штурма Капитолия.
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