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Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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15:28 13.02.2025 (обновлено: 15:32 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/h-1999135603.html
Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа
Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа
Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о блокировке его аккаунтов в Twitter, сообщает американская газета Wall Street Journal. Аккаунты Трампа в ряде соцсетей были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. В июле 2021 года Трамп подал гражданский иск против владельцев Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов. "Х Илона Маска согласилась выплатить около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, который Дональд Трамп подал против компании и её бывшего генерального директора", - говорится в публикации издания со ссылкой на осведомленные источники. Согласно источникам, команда Трампа также рассматривала возможность прекращения судебного разбирательства, учитывая приближенность Маска к главе Белого дома и его значительную финансовую поддержку предвыборной кампании республиканца. Однако впоследствии они отказались от этой идеи. Собеседники издания также ожидают, что адвокаты Трампа будут добиваться урегулирования его иска к Google, который отказал ему в доступе к YouTube после штурма Капитолия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, илон маск, джо байден, twitter, google
В мире, Технологии, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, Twitter, Google
Соцсеть Х выплатила десять миллионов за урегулирование иска Трампа

WSJ: соцсеть Х выплатила десять миллионов в рамках урегулирования иска Трампа

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска президента США Дональда Трампа о блокировке его аккаунтов в Twitter, сообщает американская газета Wall Street Journal.
Аккаунты Трампа в ряде соцсетей были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. В июле 2021 года Трамп подал гражданский иск против владельцев Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.
Илона Маска согласилась выплатить около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, который Дональд Трамп подал против компании и её бывшего генерального директора", - говорится в публикации издания со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно источникам, команда Трампа также рассматривала возможность прекращения судебного разбирательства, учитывая приближенность Маска к главе Белого дома и его значительную финансовую поддержку предвыборной кампании республиканца. Однако впоследствии они отказались от этой идеи.
Собеседники издания также ожидают, что адвокаты Трампа будут добиваться урегулирования его иска к Google, который отказал ему в доступе к YouTube после штурма Капитолия.
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В миреТехнологииСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскДжо БайденTwitterGoogle
 
 
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