https://ria.ru/20250213/gosduma-1998986398.html

В Госдуме призвали дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей

В Госдуме призвали дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей - РИА Новости, 13.02.2025

В Госдуме призвали дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей

Единый федеральный подход необходимо ввести, предусмотрев установление 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:53:00+03:00

2025-02-13T01:53:00+03:00

2025-02-13T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Единый федеральный подход необходимо ввести, предусмотрев установление 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной компенсации на взносы за капитальный ремонт по всей России, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг — минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг", — сказал он.Парламентарий напомнил, что субъекты федерации имеют право на назначение льгот на оплату капремонта."Подобное право уже реализовано в Москве и Вологодской области, где компенсируют 50 процентов взносов на капремонт, частично — в Санкт-Петербурге. Как итог, получается, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная. На мой взгляд, в этом вопросе необходим единый федеральный подход — по всей России можно установить 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентную компенсацию их взносов за капремонт", — добавил Колунов. По мнению депутата, эта инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям. Кроме того, подчеркнул Колунов, важно установить правило, согласно которому скидка на оплату услуг ЖКХ будет действовать только в квартире или частном доме по месту прописки, чтобы избежать мошенничества. "Если у родителей несколько квартир, оформить ее можно только на ту, в которой живут все члены семьи. Где семья живет, там скидка и существует. Никаких инвестиционных схем с несколькими квартирами и льготными ЖКУ в каждой быть не должно. И, если мы говорим о нагрузке на бюджет, можно подумать над дифференцированной шкалой скидки, где ее размер будет зависеть от числа детей", — отметил он.Такая практика уже есть в Санкт-Петербурге, заключил собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, москва, госдума рф, жку, недвижимость