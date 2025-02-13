https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего у машины повреждены бампер и радиатор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на территории частного домовладения повреждены летняя кухня и легковой автомобиль. "Ещё один дрон нанёс удар по городу Валуйки — повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В Белгородском районе в хуторе Церковный дроном атакован служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства повреждена кабина", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Новое пострадал мужчина