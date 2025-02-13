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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего у машины повреждены бампер и радиатор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на территории частного домовладения повреждены летняя кухня и легковой автомобиль. "Ещё один дрон нанёс удар по городу Валуйки — повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В Белгородском районе в хуторе Церковный дроном атакован служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства повреждена кабина", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Новое пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего у машины повреждены бампер и радиатор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на территории частного домовладения повреждены летняя кухня и легковой автомобиль.
"Ещё один дрон нанёс удар по городу Валуйки — повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В Белгородском районе в хуторе Церковный дроном атакован служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства повреждена кабина", - уточнил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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