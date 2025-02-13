https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:43:00+03:00

2025-02-13T17:43:00+03:00

2025-02-13T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего у машины повреждены бампер и радиатор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на территории частного домовладения повреждены летняя кухня и легковой автомобиль. "Ещё один дрон нанёс удар по городу Валуйки — повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В Белгородском районе в хуторе Церковный дроном атакован служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства повреждена кабина", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины