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Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы - РИА Новости, 13.02.2025
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16:37 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы - РИА Новости, 13.02.2025
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
в мире
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турция
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реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено. "После Сирии еще одна позитивная новость пришла из Газы 19 января. В течение 15 месяцев в Газе, которая подвергается массовым убийствам со стороны Израиля, было достигнуто временное прекращение огня. К сожалению, из-за того, что Израиль не выполняет свои обещания, накануне соглашение о прекращении огня зашло в тупик. Мы видим, что наш регион снова втянут в кровь и слезы. Газа принадлежит нашим братьям из Газы. И так будет всегда. Родные земли палестинцев не могут быть предметом переговоров. Я верю, что союз человечества, особенно арабский и исламский мир, не оставит жителей Газы в одиночестве в этом критическом процессе", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг в Пакистане.
https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html
https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html
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в мире, израиль, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы

Эрдоган заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
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"После Сирии еще одна позитивная новость пришла из Газы 19 января. В течение 15 месяцев в Газе, которая подвергается массовым убийствам со стороны Израиля, было достигнуто временное прекращение огня. К сожалению, из-за того, что Израиль не выполняет свои обещания, накануне соглашение о прекращении огня зашло в тупик. Мы видим, что наш регион снова втянут в кровь и слезы. Газа принадлежит нашим братьям из Газы. И так будет всегда. Родные земли палестинцев не могут быть предметом переговоров. Я верю, что союз человечества, особенно арабский и исламский мир, не оставит жителей Газы в одиночестве в этом критическом процессе", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг в Пакистане.
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В миреИзраильТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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