https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы - РИА Новости, 13.02.2025
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
2025-02-13T16:37:00+03:00
в мире
израиль
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_18875d11e4923b049b1f0894850a0ee1.jpg
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено. "После Сирии еще одна позитивная новость пришла из Газы 19 января. В течение 15 месяцев в Газе, которая подвергается массовым убийствам со стороны Израиля, было достигнуто временное прекращение огня. К сожалению, из-за того, что Израиль не выполняет свои обещания, накануне соглашение о прекращении огня зашло в тупик. Мы видим, что наш регион снова втянут в кровь и слезы. Газа принадлежит нашим братьям из Газы. И так будет всегда. Родные земли палестинцев не могут быть предметом переговоров. Я верю, что союз человечества, особенно арабский и исламский мир, не оставит жителей Газы в одиночестве в этом критическом процессе", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг в Пакистане.
https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html
https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html
израиль
турция
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_53:0:1776:1292_1920x0_80_0_0_cf9bc49037daebf1ae0b2839b82c0693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
Эрдоган заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик