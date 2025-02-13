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Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы

Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы - РИА Новости, 13.02.2025

Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы

Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

2025-02-13T16:37:00+03:00

в мире

израиль

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реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

хамас

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Газе зашло в тупик, регион снова втянут "в кровь и слезы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено. "После Сирии еще одна позитивная новость пришла из Газы 19 января. В течение 15 месяцев в Газе, которая подвергается массовым убийствам со стороны Израиля, было достигнуто временное прекращение огня. К сожалению, из-за того, что Израиль не выполняет свои обещания, накануне соглашение о прекращении огня зашло в тупик. Мы видим, что наш регион снова втянут в кровь и слезы. Газа принадлежит нашим братьям из Газы. И так будет всегда. Родные земли палестинцев не могут быть предметом переговоров. Я верю, что союз человечества, особенно арабский и исламский мир, не оставит жителей Газы в одиночестве в этом критическом процессе", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг в Пакистане.

https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html

https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html

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в мире, израиль, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году