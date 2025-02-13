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Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии - РИА Новости, 13.02.2025
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17:57 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ekspert-1999196294.html
Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии
Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии - РИА Новости, 13.02.2025
Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии
Потенциальная победа кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:57:00+03:00
2025-02-13T17:57:00+03:00
в мире
германия
сша
брюссель
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
хдс/хсс
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потенциальная победа кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца может привести к урегулированию напряжения в американо-германских отношениях, в частности, по вопросу пошлин, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский лидер в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными". "Надежда (в Германии - ред.) на то, что придет Мерц и так или иначе сможет договориться с Трампом, чтобы избежать негативных последствий в торгово-экономических отношениях между этими двумя странами", - сказал РИА Новости эксперт. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
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в мире, германия, сша, брюссель, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, хдс/хсс, мгимо, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, ХДС/ХСС, МГИМО, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии

Соколов: победа Мерца в Германии может решить вопрос пошлин США

© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потенциальная победа кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца может привести к урегулированию напряжения в американо-германских отношениях, в частности, по вопросу пошлин, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский лидер в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
"Надежда (в Германии - ред.) на то, что придет Мерц и так или иначе сможет договориться с Трампом, чтобы избежать негативных последствий в торгово-экономических отношениях между этими двумя странами", - сказал РИА Новости эксперт.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Кандидат в канцлеры раскритиковал МИД Германии за недальновидность
10 ноября 2024, 13:42
 
В миреГерманияСШАБрюссельДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенХДС/ХССМГИМОЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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