Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии
Соколов: победа Мерца в Германии может решить вопрос пошлин США
© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потенциальная победа кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца может привести к урегулированию напряжения в американо-германских отношениях, в частности, по вопросу пошлин, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский лидер в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
"Надежда (в Германии - ред.) на то, что придет Мерц и так или иначе сможет договориться с Трампом, чтобы избежать негативных последствий в торгово-экономических отношениях между этими двумя странами", - сказал РИА Новости эксперт.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
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