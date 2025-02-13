https://ria.ru/20250213/dtp-1999226875.html

В ДТП с маршруткой в Дагестане пострадали 15 человек

В ДТП с маршруткой в Дагестане пострадали 15 человек - РИА Новости, 13.02.2025

В ДТП с маршруткой в Дагестане пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, из них двое детей, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:56:00+03:00

2025-02-13T19:56:00+03:00

2025-02-13T20:50:00+03:00

происшествия

дтп

россия

республика дагестан

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

бабаюртовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, из них двое детей, сообщили в пресс-службе Минздрава региона."В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадало 15 человек, из них двое детей — двух и четырех лет. Еще одна женщина погибла на месте", — подчеркнули в ведомстве.Семеро пострадавших находятся на обследовании и лечении в центральной районной больнице в Бабаюрте. Остальных эвакуировали в медучреждения Махачкалы.В четверг на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и автомобиль "Лада-Гранта". В главном управлении МЧС по республике предварительно сообщали о двух погибших, в МВД региона — об одном погибшем и пяти пострадавших.

https://ria.ru/20250207/marshrutka-1998022048.html

https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html

россия

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происшествия, дтп, россия, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), бабаюртовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)