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В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025
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18:22 13.02.2025 (обновлено: 19:02 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dtp-1999204817.html
В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие
В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025
В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие
Два человека, предварительно, погибли в ДТП с маршрутным такси в Дагестане, еще несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:22:00+03:00
2025-02-13T19:02:00+03:00
происшествия
дтп
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Два человека, предварительно, погибли в ДТП с маршрутным такси в Дагестане, еще несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."По системе 112 поступило сообщение о ДТП на федеральной автомобильной дороге в районе населенного пункта Львовское №1 Бабаюртовского района. Предварительно, столкнулись два автомобиля: пассажирское маршрутное такси и легковой автомобиль. Имеются несколько пострадавших, среди них двое погибших", – сообщили в ведомстве.В пресс-службе МВД республики позже сообщили, что пассажирская "Газель" и автомобиль "Лада Гранта" столкнулись на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе. По предварительной информации полиции, в результате аварии один человек погиб, пятеро получили травмы, среди пострадавших один ребенок.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что в связи с ДТП организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html
россия
бабаюртовский район
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происшествия, дтп, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бабаюртовский район
Происшествия, ДТП, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бабаюртовский район
В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие

МЧС: в ДТП в маршруткой в Львовском в Дагестане могли погибнуть люди

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана. 13 февраля 2025
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана. 13 февраля 2025
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МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Два человека, предварительно, погибли в ДТП с маршрутным такси в Дагестане, еще несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
"По системе 112 поступило сообщение о ДТП на федеральной автомобильной дороге в районе населенного пункта Львовское №1 Бабаюртовского района. Предварительно, столкнулись два автомобиля: пассажирское маршрутное такси и легковой автомобиль. Имеются несколько пострадавших, среди них двое погибших", – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе МВД республики позже сообщили, что пассажирская "Газель" и автомобиль "Лада Гранта" столкнулись на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе. По предварительной информации полиции, в результате аварии один человек погиб, пятеро получили травмы, среди пострадавших один ребенок.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что в связи с ДТП организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок.
Место происшествия, где электрический столб упал на маршрутку с пассажирами в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Махачкале электрический столб упал на маршрутку с пассажирами
23 января, 19:04
 
ПроисшествияДТПРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бабаюртовский район
 
 
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