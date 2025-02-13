https://ria.ru/20250213/dtp-1999204817.html

В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие

В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025

В Дагестане произошло ДТП с маршруткой, могут быть погибшие

Два человека, предварительно, погибли в ДТП с маршрутным такси в Дагестане, еще несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:22:00+03:00

2025-02-13T18:22:00+03:00

2025-02-13T19:02:00+03:00

происшествия

дтп

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бабаюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Два человека, предварительно, погибли в ДТП с маршрутным такси в Дагестане, еще несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."По системе 112 поступило сообщение о ДТП на федеральной автомобильной дороге в районе населенного пункта Львовское №1 Бабаюртовского района. Предварительно, столкнулись два автомобиля: пассажирское маршрутное такси и легковой автомобиль. Имеются несколько пострадавших, среди них двое погибших", – сообщили в ведомстве.В пресс-службе МВД республики позже сообщили, что пассажирская "Газель" и автомобиль "Лада Гранта" столкнулись на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе. По предварительной информации полиции, в результате аварии один человек погиб, пятеро получили травмы, среди пострадавших один ребенок.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что в связи с ДТП организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html

россия

бабаюртовский район

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происшествия, дтп, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бабаюртовский район