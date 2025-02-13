https://ria.ru/20250213/budapesht-1999161827.html

В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам

В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам - РИА Новости, 13.02.2025

В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам

Посольства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, а также венгерские общественные организации возложили венки к памятнику... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:50:00+03:00

2025-02-13T16:50:00+03:00

2025-02-13T16:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

будапешт

венгрия

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

вторая мировая война (1939-1945)

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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, а также венгерские общественные организации возложили венки к памятнику советским воинам в день 80-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости. В четверг отмечается 80 лет со дня окончания Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года), ставшей важным этапом в освобождении Восточной Европы и приближении окончательной победы над нацистской Германией. "Это было очень кровопролитное сражение, действительно, Будапешт был превращен гитлеровцами в крепость, им помогали и венгерские войска. И не случайно те почти 370 тысяч красноармейцев, которые были награждены медалью за взятие Будапешта, приравнивали эту награду к ордену, это говорило об особом геройстве, которое было проявлено при освобождении Будапешта", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Посол отметил, что "советское командование приняло решение в целях сохранения архитектурного образа города не применять здесь авиацию и тяжелую артиллерию, и освобождение города проходило штурмовыми группами и саперными подразделениями, что, к сожалению, является одной из причин такого количества жертв". Глава представительства российского министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев сообщил, что "людские потери в операции составили убитыми 80 026 человек, это 11% личного состава, санитарные потери - 240 056 человек, среднесуточные потери составляли 2964 человека". В церемонии возложения, помимо сотрудников посольств, приняли участие представители Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и общества имени Аурела Штромфельда, российские соотечественники и местные жители. Глава российской дипмиссии также напомнил, что посольство запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству, и уже получило отклики. С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии. При этом потери 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской наступательной операции составили 320 тысяч человек, из них более 80 тысяч – безвозвратные, 1766 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета. За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях за освобождение Будапешта, 13 февраля 1945 года в 21 час Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждены более 362 тысяч человек.

https://ria.ru/20250119/budapesht-1994485396.html

https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html

будапешт

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ссср

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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции 13 февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве за столицу Венгрии немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух. 2025-02-13T16:50 true PT3M27S

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Ольга Фомченкова

в мире, будапешт, венгрия, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945)