Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:50 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/budapesht-1999161827.html
В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам
В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам - РИА Новости, 13.02.2025
В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам
Посольства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, а также венгерские общественные организации возложили венки к памятнику... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:50:00+03:00
2025-02-13T16:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
будапешт
венгрия
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999164940_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6f02ea180b59cf54e4af7cfaebc5dbc1.jpg
БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, а также венгерские общественные организации возложили венки к памятнику советским воинам в день 80-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости. В четверг отмечается 80 лет со дня окончания Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года), ставшей важным этапом в освобождении Восточной Европы и приближении окончательной победы над нацистской Германией. "Это было очень кровопролитное сражение, действительно, Будапешт был превращен гитлеровцами в крепость, им помогали и венгерские войска. И не случайно те почти 370 тысяч красноармейцев, которые были награждены медалью за взятие Будапешта, приравнивали эту награду к ордену, это говорило об особом геройстве, которое было проявлено при освобождении Будапешта", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Посол отметил, что "советское командование приняло решение в целях сохранения архитектурного образа города не применять здесь авиацию и тяжелую артиллерию, и освобождение города проходило штурмовыми группами и саперными подразделениями, что, к сожалению, является одной из причин такого количества жертв". Глава представительства российского министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев сообщил, что "людские потери в операции составили убитыми 80 026 человек, это 11% личного состава, санитарные потери - 240 056 человек, среднесуточные потери составляли 2964 человека". В церемонии возложения, помимо сотрудников посольств, приняли участие представители Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и общества имени Аурела Штромфельда, российские соотечественники и местные жители. Глава российской дипмиссии также напомнил, что посольство запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству, и уже получило отклики. С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии. При этом потери 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской наступательной операции составили 320 тысяч человек, из них более 80 тысяч – безвозвратные, 1766 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета. За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях за освобождение Будапешта, 13 февраля 1945 года в 21 час Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждены более 362 тысяч человек.
https://ria.ru/20250119/budapesht-1994485396.html
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
будапешт
венгрия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
13 февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве за столицу Венгрии немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.
2025-02-13T16:50
true
PT3M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999164940_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b5de3addcc48ba4593762b91700117a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, будапешт, венгрия, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Будапешт, Венгрия, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война (1939-1945)
В Будапеште возложили венки к памятнику советским воинам

Посольства стран СНГ возложили венки к памятнику советским воинам в Будапеште

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам-освободителям в Будапеште
Памятник советским воинам-освободителям в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник советским воинам-освободителям в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Посольства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, а также венгерские общественные организации возложили венки к памятнику советским воинам в день 80-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг отмечается 80 лет со дня окончания Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года), ставшей важным этапом в освобождении Восточной Европы и приближении окончательной победы над нацистской Германией.
"Это было очень кровопролитное сражение, действительно, Будапешт был превращен гитлеровцами в крепость, им помогали и венгерские войска. И не случайно те почти 370 тысяч красноармейцев, которые были награждены медалью за взятие Будапешта, приравнивали эту награду к ордену, это говорило об особом геройстве, которое было проявлено при освобождении Будапешта", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Посол отметил, что "советское командование приняло решение в целях сохранения архитектурного образа города не применять здесь авиацию и тяжелую артиллерию, и освобождение города проходило штурмовыми группами и саперными подразделениями, что, к сожалению, является одной из причин такого количества жертв".
Глава представительства российского министерства обороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев сообщил, что "людские потери в операции составили убитыми 80 026 человек, это 11% личного состава, санитарные потери - 240 056 человек, среднесуточные потери составляли 2964 человека".
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште
19 января, 16:35
В церемонии возложения, помимо сотрудников посольств, приняли участие представители Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Союза борцов сопротивления и антифашистов, Венгерской лиги антифашистов и общества имени Аурела Штромфельда, российские соотечественники и местные жители.
Глава российской дипмиссии также напомнил, что посольство запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству, и уже получило отклики.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии. При этом потери 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской наступательной операции составили 320 тысяч человек, из них более 80 тысяч – безвозвратные, 1766 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета.
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы
2 февраля, 20:30
За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях за освобождение Будапешта, 13 февраля 1945 года в 21 час Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждены более 362 тысяч человек.
Падение тирании: как советские войска освобождали Будапешт
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".

На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских войск. Немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште

К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".

На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ставка Верховного Главнокомандования советских войск решила продолжить наступление без оперативной паузы, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.

Будапештская наступательная операция советских войск. Советская пехота под прикрытием танков идет в атаку во время наступления 3-го Украинского фронта в районе Будапешта.

Ставка Верховного Главнокомандования советских войск решила продолжить наступление без оперативной паузы, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Анатолий Егоров | Перейти в медиабанк

Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Но вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение Красной армии. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные ожесточенные бои.

Залп батареи реактивных минометов БМ-13 Катюша на шасси ленд-лизовского Studebaker US6 в Венгрии

Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Но вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение Красной армии. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные ожесточенные бои.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продолжались 16 дней, но рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.

Советская артиллерия подходит к Будапешту. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков

Они продолжались 16 дней, но рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Александр Горячев | Перейти в медиабанк

В начале декабря советские войска предприняли новую попытку разбить силы противника, обороняющие венгерскую столицу.

На фото: разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту

В начале декабря советские войска предприняли новую попытку разбить силы противника, обороняющие венгерскую столицу.

На фото: разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту.

© РИА Новости / Александр Горячев
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эти усилия оказались успешными. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.

На фото: бойцы стрелковой части ведут бой на улицах венгерской столицы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта

Эти усилия оказались успешными. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.

На фото: бойцы стрелковой части ведут бой на улицах венгерской столицы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Чтобы избежать жертв среди населения и разрушения города, Красная армия 29 декабря направила окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.

Будапештская стратегическая наступательная операция советских войск с целью освобождения Будапешта и вывода Венгрии из войны. Расчет советского 85-мм зенитного орудия 52-к ведет бой на улице Будапешта.

Чтобы избежать жертв среди населения и разрушения города, Красная армия 29 декабря направила окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

В течение января 1945 года немцы нанесли три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта. Однако, несмотря на превосходство противника в танках, советские бойцы не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Планер DFS-230 фельдфебеля Георга Филиуса (Georg Filius), врезавшийся в здание на улице Аттилы при попытке сесть на Кровавом лугу в Будапеште

В течение января 1945 года немцы нанесли три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта. Однако, несмотря на превосходство противника в танках, советские бойцы не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Валерий Милосердов | Перейти в медиабанк

Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.

На фото: старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков устанавливают советский флаг над Будапештом.

Старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков из 1405-го зенитного артиллерийского полка 38-й зенитно-артиллерийской Черкасской Краснознаменной дивизии Резерва Главного Командования устанавливают советский флаг над Будапештом

Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.

На фото: старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков устанавливают советский флаг над Будапештом.

© РИА Новости / Валерий Милосердов
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.

На фото: контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам.

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам

В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.

На фото: контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: жители Будапешта разбирают завалы на улицах после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Жители Будапешта освобождают улицы от завалов после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

На фото: жители Будапешта разбирают завалы на улицах после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Жители освобожденного Будапешта читают обращение Венгерского правительства

С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций.

Советские войска на улицах Будапешта

Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
13 из 13

К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".

На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

Ставка Верховного Главнокомандования советских войск решила продолжить наступление без оперативной паузы, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Но вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение Красной армии. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные ожесточенные бои.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 13

Они продолжались 16 дней, но рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

В начале декабря советские войска предприняли новую попытку разбить силы противника, обороняющие венгерскую столицу.

На фото: разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту.

© РИА Новости / Александр Горячев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Эти усилия оказались успешными. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.

На фото: бойцы стрелковой части ведут бой на улицах венгерской столицы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

Чтобы избежать жертв среди населения и разрушения города, Красная армия 29 декабря направила окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
7 из 13

В течение января 1945 года немцы нанесли три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта. Однако, несмотря на превосходство противника в танках, советские бойцы не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.

На фото: старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков устанавливают советский флаг над Будапештом.

© РИА Новости / Валерий Милосердов
Перейти в медиабанк
9 из 13

В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.

На фото: контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
10 из 13

На фото: жители Будапешта разбирают завалы на улицах после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13

С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13

Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБудапештВенгрияСССР80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала