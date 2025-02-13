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В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций - РИА Новости, 13.02.2025
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10:23 13.02.2025 (обновлено: 10:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/blagoveschensk-1999032438.html
В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций
В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций - РИА Новости, 13.02.2025
В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций
Лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций построят в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:23:00+03:00
2025-02-13T10:25:00+03:00
общество
здоровье - общество
благовещенск
амурская область
дальний восток
василий орлов (губернатор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев – РИА Новости. Лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций построят в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, подводя итоги работы за 2024 год, сообщила губернатору Приамурья Василию Орлову, что эпидемиологическая ситуация в регионе благополучная. За последние 5 лет в области на 25% снизился уровень инфекционных заболеваний. Эффективно оценивать эпидситуацию и принимать своевременные решения позволяют современные вирусологические исследования. К примеру, на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии проводится секвенирование биоматериала. Новое лабораторное оборудование позволяет выделять штаммы возбудителей вируса и расшифровать их этиологию. Такие исследования не проводят больше ни в одном регионе Дальнего Востока, добавила она, чьи слова приводятся в сообщении. "В планах - строительство в Благовещенске лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций. Госконтракт заключен, подрядчик начал подготовительные работы", - говорится в сообщении. Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что на особом контроле стоит борьба с завозом и распространением инфекций из зарубежных стран, особенно это актуально с увеличением туристического потока. За прошлый год было обследовано 62,7 тысячи иностранных граждан, вынесено 227 решений о нежелательности пребывания иностранцев в регионе, отмечается в тексте.
https://ria.ru/20240916/blagoveschensk-1972896903.html
благовещенск
амурская область
дальний восток
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общество, здоровье - общество, благовещенск, амурская область, дальний восток, василий орлов (губернатор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Благовещенск, Амурская область, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций

В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗабор пробы на коронавирус в лаборатории
Забор пробы на коронавирус в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Забор пробы на коронавирус в лаборатории . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев – РИА Новости. Лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций построят в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, подводя итоги работы за 2024 год, сообщила губернатору Приамурья Василию Орлову, что эпидемиологическая ситуация в регионе благополучная. За последние 5 лет в области на 25% снизился уровень инфекционных заболеваний. Эффективно оценивать эпидситуацию и принимать своевременные решения позволяют современные вирусологические исследования. К примеру, на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии проводится секвенирование биоматериала. Новое лабораторное оборудование позволяет выделять штаммы возбудителей вируса и расшифровать их этиологию. Такие исследования не проводят больше ни в одном регионе Дальнего Востока, добавила она, чьи слова приводятся в сообщении.
"В планах - строительство в Благовещенске лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций. Госконтракт заключен, подрядчик начал подготовительные работы", - говорится в сообщении.
Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что на особом контроле стоит борьба с завозом и распространением инфекций из зарубежных стран, особенно это актуально с увеличением туристического потока. За прошлый год было обследовано 62,7 тысячи иностранных граждан, вынесено 227 решений о нежелательности пребывания иностранцев в регионе, отмечается в тексте.
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