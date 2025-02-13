https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1999003173.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 13.02.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Силы ПВО уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:15:00+03:00

2025-02-13T07:15:00+03:00

2025-02-13T07:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Губернатор отметил, что взрывной волной от сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника - газопровод. Возгорания, по его словам, не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность