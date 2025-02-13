https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1999003173.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 13.02.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Силы ПВО уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:15:00+03:00
2025-02-13T07:15:00+03:00
2025-02-13T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Губернатор отметил, что взрывной волной от сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника - газопровод. Возгорания, по его словам, не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили в Воронежской области несколько дронов