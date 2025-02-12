https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.02.2025

Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Запланированная ротация экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:16:00+03:00

2025-02-12T23:16:00+03:00

2025-02-12T23:27:00+03:00

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Запланированная ротация экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся в заявлении на официальном портале МАГАТЭ.Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу."Несмотря на полученные письменные гарантии от обеих сторон о том, что ротация может быть проведена безопасно, обстановка оказалась слишком опасной для продолжения операции, и миссия была прервана", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гросси "глубоко сожалеет об отмене сегодняшней тщательно подготовленной и согласованной ротации персонала, который выполняет жизненно важную работу в крайне сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта"."Полностью недопустимо, чтобы безопасность наших сотрудников оказывалась под угрозой таким образом", - заявил Гросси.Гендиректор добавил, что в связи с этими событиями он "активно консультируется с обеими сторонами, чтобы гарантировать безопасность экспертов и обеспечить продолжение присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС"."Это необходимо, чтобы наш персонал мог продолжать свою незаменимую миссию по поддержанию ядерной безопасности и защиты", - заключил он.

https://ria.ru/20250212/magate-1998888705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магатэ, в мире, россия, украина, рафаэль гросси, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины