https://ria.ru/20250212/vs-1998858033.html
ВС России продвигаются к Днепропетровской области
ВС России продвигаются к Днепропетровской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВС России продвигаются к Днепропетровской области
Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:29:00+03:00
2025-02-12T14:29:00+03:00
2025-02-12T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские войска освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
ВС России продвигаются к Днепропетровской области
Рогов: ВС России освободили около девяти квадратных километров западнее Времевки