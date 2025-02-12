https://ria.ru/20250212/vs-1998858033.html

ВС России продвигаются к Днепропетровской области

ВС России продвигаются к Днепропетровской области - РИА Новости, 12.02.2025

ВС России продвигаются к Днепропетровской области

Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:29:00+03:00

2025-02-12T14:29:00+03:00

2025-02-12T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские войска освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов