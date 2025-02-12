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ВС России продвигаются к Днепропетровской области - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vs-1998858033.html
ВС России продвигаются к Днепропетровской области
ВС России продвигаются к Днепропетровской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВС России продвигаются к Днепропетровской области
Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:29:00+03:00
2025-02-12T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские войска освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
ВС России продвигаются к Днепропетровской области

Рогов: ВС России освободили около девяти квадратных километров западнее Времевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Российские войска освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
"Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Рогов
 
 
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