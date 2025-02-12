https://ria.ru/20250212/vertolety-1998748477.html

Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т

Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т - РИА Новости, 12.02.2025

Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т

Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новейшим двигателем ВК-650В, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:51:00+03:00

2025-02-12T02:51:00+03:00

2025-02-12T02:53:00+03:00

безопасность

технологии

индия

россия

франция

александр михеев

рособоронэкспорт

вертолеты россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/56104/87/561048732_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_fa09c0645fe02548daaf00d917328c42.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новейшим двигателем ВК-650В, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025. В этом году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля. "Индийской стороне передано обновленное техническое предложение по легкому многоцелевому вертолету Ка-226Т. Для его оснащения предлагается новейший российский двигатель ВК-650В, который впервые демонстрируется на Aero India 2025", - сказал Михеев. Ранее на вертолеты типа Ка-226 ставились двигатели Arrius 2G1 производства SafranHE (Франция). Мощность двигателей типа Arrius варьируется от 479 лошадиных сил до 716 для разных версий. Двигатель ВК-6500В при заявленной взлетной мощности в 650 лошадиных сил может в чрезвычайном режиме выдать 750 лошадиных сил. Расход топлива при этом 245 граммов на лошадиную силу в час и в крейсерском режиме - 280 граммов, что лучше, чем у иностранных аналогов. ВК-650В может применяться как на однодвигательных, так и на двухдвигательных машинах. Холдинг "Вертолеты России" и минобороны Индии договорились еще в 2017 году о поставке и производстве в Индии 200 вертолетов Ка-226Т. Однако контракт до сих пор не подписан.

https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

https://ria.ru/20250207/rosoboroneksport-1997902184.html

индия

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, индия, россия, франция, александр михеев, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ка-226т, ка-226