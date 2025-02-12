https://ria.ru/20250212/vertolety-1998748477.html
Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т
Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т - РИА Новости, 12.02.2025
Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т
Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новейшим двигателем ВК-650В, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:51:00+03:00
2025-02-12T02:51:00+03:00
2025-02-12T02:53:00+03:00
безопасность
технологии
индия
россия
франция
александр михеев
рособоронэкспорт
вертолеты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56104/87/561048732_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_fa09c0645fe02548daaf00d917328c42.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия обновила свое предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т: теперь они оснащены новейшим двигателем ВК-650В, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Накануне на территории военно-воздушной базы ВВС Индии "Елаханка" открылась международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India 2025. В этом году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля. "Индийской стороне передано обновленное техническое предложение по легкому многоцелевому вертолету Ка-226Т. Для его оснащения предлагается новейший российский двигатель ВК-650В, который впервые демонстрируется на Aero India 2025", - сказал Михеев. Ранее на вертолеты типа Ка-226 ставились двигатели Arrius 2G1 производства SafranHE (Франция). Мощность двигателей типа Arrius варьируется от 479 лошадиных сил до 716 для разных версий. Двигатель ВК-6500В при заявленной взлетной мощности в 650 лошадиных сил может в чрезвычайном режиме выдать 750 лошадиных сил. Расход топлива при этом 245 граммов на лошадиную силу в час и в крейсерском режиме - 280 граммов, что лучше, чем у иностранных аналогов. ВК-650В может применяться как на однодвигательных, так и на двухдвигательных машинах. Холдинг "Вертолеты России" и минобороны Индии договорились еще в 2017 году о поставке и производстве в Индии 200 вертолетов Ка-226Т. Однако контракт до сих пор не подписан.
https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html
https://ria.ru/20250207/rosoboroneksport-1997902184.html
индия
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56104/87/561048732_65:0:1842:1333_1920x0_80_0_0_a6d71f9cd008f5b30fe6aa732e891bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, индия, россия, франция, александр михеев, рособоронэкспорт, вертолеты россии, ка-226т, ка-226
Безопасность, Технологии, Индия, Россия, Франция, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Вертолеты России, Ка-226Т, Ка-226
Россия обновила предложение по продаже Индии вертолетов Ка-226Т
Россия обновила предложение Индии по вертолетам Ка-226Т с двигателем ВК-650В