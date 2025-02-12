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Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring - РИА Новости, 12.02.2025
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18:44 12.02.2025 (обновлено: 21:13 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/uskov-1998936486.html
Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring
Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring - РИА Новости, 12.02.2025
Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring
Йошкар-Олинский городской суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, который проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:44:00+03:00
2025-02-12T21:13:00+03:00
йошкар-ола
россия
происшествия
республика марий эл
оршанский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, который проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Матвей Цзен."Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий", — сказал он.Как сообщили агентству в суде, Ускову запретили общаться с другими обвиняемыми по уголовному делу и со свидетелями, а также пользоваться телефоном и интернетом, получать письма и посылки. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.Как заявили в объединенной пресс-службе судов Марий Эл, еще одного задержанного по этому делу — руководителя администрации Оршанского района Александра Плотникова — освободили из зала заседаний, отказав в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу. В суде также рассматривали меру пресечения первому замглавы администрации Оршанского района Ивану Михееву. Позже в объединенной пресс-службе судов Марий Эл сообщили РИА Новости, что суд отказал обвинению в аресте чиновника, его освободили.Юрия Ускова задержали в понедельник после обыска в офисе компании. По словам его брата Владимира, предпринимателя обвиняют в том, что он якобы незаконно приобрел земельные участки под строительство корпоративного коттеджного поселка. В iSpring сообщили, что поводом для задержания стала покупка у муниципалитета земельного участка для строительства IT-деревни в 2013 году. Следственные органы утверждают, что он приобретен по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более десяти лет назад.В прошлом году газета "Коммерсант" писала, что iSpring планирует до 2032-го вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле десять миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20250211/bastrykin-1998654446.html
https://ria.ru/20250211/uskov-1998706327.html
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йошкар-ола
россия
оршанский район
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йошкар-ола, россия, происшествия, республика марий эл, оршанский район
Йошкар-Ола, Россия, Происшествия, Республика Марий Эл, Оршанский район
Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring

Суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова

© iSpringОснователь и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© iSpring
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд освободил из-под стражи основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, который проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Матвей Цзен.
"Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий", — сказал он.
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Как сообщили агентству в суде, Ускову запретили общаться с другими обвиняемыми по уголовному делу и со свидетелями, а также пользоваться телефоном и интернетом, получать письма и посылки. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
Как заявили в объединенной пресс-службе судов Марий Эл, еще одного задержанного по этому делу — руководителя администрации Оршанского района Александра Плотникова — освободили из зала заседаний, отказав в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу.
В суде также рассматривали меру пресечения первому замглавы администрации Оршанского района Ивану Михееву. Позже в объединенной пресс-службе судов Марий Эл сообщили РИА Новости, что суд отказал обвинению в аресте чиновника, его освободили.
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Юрия Ускова задержали в понедельник после обыска в офисе компании. По словам его брата Владимира, предпринимателя обвиняют в том, что он якобы незаконно приобрел земельные участки под строительство корпоративного коттеджного поселка.
В iSpring сообщили, что поводом для задержания стала покупка у муниципалитета земельного участка для строительства IT-деревни в 2013 году. Следственные органы утверждают, что он приобретен по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более десяти лет назад.
В прошлом году газета "Коммерсант" писала, что iSpring планирует до 2032-го вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле десять миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
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