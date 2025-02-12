Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ
Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в Telegram-канале ведомства.
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"Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения организаторам и активным участникам экстремистской ячейки. Ходатайства следствия удовлетворены, все задержанные лица заключены судом под стражу", - говорится в сообщении.
В Калуге задержали этническую преступную группировку
11 февраля, 18:36
Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки "Центр - Камаз". По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов – "понятий".
В числе задержанных - девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей из Ульяновска.
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*
11 ноября 2024, 15:04
Региональное СУСК России возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ*
11 июня 2024, 16:43