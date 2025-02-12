Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 12.02.2025 (обновлено: 21:15 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ulyanovsk-1998965526.html
Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ
Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ - РИА Новости, 12.02.2025
Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ
Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:14:00+03:00
2025-02-12T21:15:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в Telegram-канале ведомства. &quot;Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения организаторам и активным участникам экстремистской ячейки. Ходатайства следствия удовлетворены, все задержанные лица заключены судом под стражу&quot;, - говорится в сообщении.Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки "Центр - Камаз". По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов – "понятий". В числе задержанных - девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей из Ульяновска. Региональное СУСК России возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983096446.html
https://ria.ru/20240611/yacheyka-1952225718.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область
Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ

Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в Telegram-канале ведомства.
«

"Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения организаторам и активным участникам экстремистской ячейки. Ходатайства следствия удовлетворены, все задержанные лица заключены судом под стражу", - говорится в сообщении.

Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Калуге задержали этническую преступную группировку
11 февраля, 18:36
Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки "Центр - Камаз". По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов – "понятий".
В числе задержанных - девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей из Ульяновска.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*
11 ноября 2024, 15:04
Региональное СУСК России возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ*
11 июня 2024, 16:43
 
ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала