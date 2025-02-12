https://ria.ru/20250212/ulyanovsk-1998965526.html

Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ

Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ - РИА Новости, 12.02.2025

Суд арестовал членов ульяновской группировки по делу о пропаганде АУЕ

Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:14:00+03:00

2025-02-12T21:14:00+03:00

2025-02-12T21:15:00+03:00

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

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САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Суд арестовал членов группировки "Центр - Камаз" в Ульяновске, которых подозревают в пропаганде идеологии АУЕ*, сообщило СУСК России по Ульяновской области в Telegram-канале ведомства. "Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения организаторам и активным участникам экстремистской ячейки. Ходатайства следствия удовлетворены, все задержанные лица заключены судом под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в областном УМВД России сообщали, что во вторник в Ульяновске были задержаны 22 члена преступной группировки "Центр - Камаз". По данным полиции, злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов – "понятий". В числе задержанных - девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей из Ульяновска. Региональное СУСК России возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983096446.html

https://ria.ru/20240611/yacheyka-1952225718.html

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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область