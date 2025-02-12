На Украине рассказали о ловушке Трампа для Зеленского
Нардеп Дубинский назвал предложение Трампа о металлах ловушкой для Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале назвал предложение президента США Дональда Трампа об украинских поставках металлов ловушкой.
"Это и есть ловушка Трампа: как только (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) ради продления своей диктатуры объявит, что готов отдать недра, ему скажут: "Ну ок, а кто подпишет?" Найдите кого-то с полномочиями", — написал он.
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По мнению нардепа, потенциальная сделка представляется "унизительной для Зеленского", поскольку "он не может такое соглашение подписать, даже если бы захотел".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы в этой ситуации "несвоевременны".
Накануне Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ждет эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов.
На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.