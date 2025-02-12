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В Совбезе оценили предлагаемые Западом формулы мира на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 12.02.2025 (обновлено: 16:20 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998892223.html
В Совбезе оценили предлагаемые Западом формулы мира на Украине
В Совбезе оценили предлагаемые Западом формулы мира на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
В Совбезе оценили предлагаемые Западом формулы мира на Украине
Возможность направить украинский кризис по мирному пути была всегда, есть она и сейчас, но для этого Киеву и Западу нужно отбросить нереалистичные формулы и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:03:00+03:00
2025-02-12T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
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борис джонсон
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Возможность направить украинский кризис по мирному пути была всегда, есть она и сейчас, но для этого Киеву и Западу нужно отбросить нереалистичные формулы и быть готовыми устранить истинные причины напряжённости, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.Так он в день десятилетия Минских соглашений прокомментировал возможность заключения нового аналогичного договора."Что касается нового "Минска". Ситуация изменилась кардинально, и разные формулы, которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны", - сказал Шевцов."При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда - и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии", - добавил он.По словам замсекретаря Совбеза, условия Минских соглашений, подписанных 10 лет назад, были более чем приемлемы для Украины. Так, Донбасс остался бы частью её территории, появилась бы возможность запустить процесс национального примирения и строить государство, которое защищало бы интересы и права своих граждан, а не "жертвовало бы ими в угоду западным неоколониальным устремлениям".Шевцов указал на то, что единственной страной, собиравшейся выполнять взятые в рамках соглашения обязанности, была Россия. Остальные же, как потом признавались их лидеры, рассматривали "Минск-2" как возможность для киевских властей накопить силы и оружие."В результате осуществление Минских соглашений саботировалось украинской стороной при полной поддержке немецких и французских "гарантов" и открытом попустительстве со стороны ОБСЕ", - добавил он.Замсекретаря Совбеза отметил, что работа по урегулированию увязала в мелочах, на Украине осуществлялись нарушения прав русских, захваты храмов УПЦ и гонения на священнослужителей. Если бы соглашения выполнялись, не было бы нужды начинать СВО, подчеркнул Шевцов."Думаю, народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их хозяев ответа за этот преступный обман, который уже привёл к бегства за рубеж населения и потере значительной части территории", - предположил он.По словам Шевцова, договориться не получилось и в 2022 году, когда Россия снова попыталась это сделать. Украинские представители парафировали проекты документов, но отозвали свои подписи после консультаций с Борисом Джонсоном, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании.
https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
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киев, россия, в мире, украина, борис джонсон, обсе
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Украина, Борис Джонсон, ОБСЕ
В Совбезе оценили предлагаемые Западом формулы мира на Украине

Замсекретаря Совбеза Шевцов счел подход Запада к миру на Украине несостоятельным

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Возможность направить украинский кризис по мирному пути была всегда, есть она и сейчас, но для этого Киеву и Западу нужно отбросить нереалистичные формулы и быть готовыми устранить истинные причины напряжённости, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
Так он в день десятилетия Минских соглашений прокомментировал возможность заключения нового аналогичного договора.
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"Что касается нового "Минска". Ситуация изменилась кардинально, и разные формулы, которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны", - сказал Шевцов.
"При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда - и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии", - добавил он.
По словам замсекретаря Совбеза, условия Минских соглашений, подписанных 10 лет назад, были более чем приемлемы для Украины. Так, Донбасс остался бы частью её территории, появилась бы возможность запустить процесс национального примирения и строить государство, которое защищало бы интересы и права своих граждан, а не "жертвовало бы ими в угоду западным неоколониальным устремлениям".
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Шевцов указал на то, что единственной страной, собиравшейся выполнять взятые в рамках соглашения обязанности, была Россия. Остальные же, как потом признавались их лидеры, рассматривали "Минск-2" как возможность для киевских властей накопить силы и оружие.
"В результате осуществление Минских соглашений саботировалось украинской стороной при полной поддержке немецких и французских "гарантов" и открытом попустительстве со стороны ОБСЕ", - добавил он.
Замсекретаря Совбеза отметил, что работа по урегулированию увязала в мелочах, на Украине осуществлялись нарушения прав русских, захваты храмов УПЦ и гонения на священнослужителей. Если бы соглашения выполнялись, не было бы нужды начинать СВО, подчеркнул Шевцов.
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"Думаю, народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их хозяев ответа за этот преступный обман, который уже привёл к бегства за рубеж населения и потере значительной части территории", - предположил он.
По словам Шевцова, договориться не получилось и в 2022 году, когда Россия снова попыталась это сделать. Украинские представители парафировали проекты документов, но отозвали свои подписи после консультаций с Борисом Джонсоном, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании.
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