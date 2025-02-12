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Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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15:22 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998882018.html
Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ
Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ
Житель Новосибирской области, планировавший пересечь госграницу в Белгородском районе для участия в боевых действиях против российских войск на территории... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:22:00+03:00
2025-02-12T15:22:00+03:00
россия
новосибирская область
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Житель Новосибирской области, планировавший пересечь госграницу в Белгородском районе для участия в боевых действиях против российских войск на территории Украины, приговорен судом к 9 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. Следствием установлено, что 29-летний житель города Искитим Новосибирской области намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в ряды действующей на территории Украины террористической организации. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось, он был задержан пограничниками на территории Белгородского района. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме и шести лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998662595.html
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россия, новосибирская область, белгородский район, безопасность
Россия, Новосибирская область, Белгородский район, Безопасность
Житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ

ФСБ: житель Новосибирской области пытался уехать на Украину и воевать за ВСУ

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Житель Новосибирской области, планировавший пересечь госграницу в Белгородском районе для участия в боевых действиях против российских войск на территории Украины, приговорен судом к 9 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
Следствием установлено, что 29-летний житель города Искитим Новосибирской области намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в ряды действующей на территории Украины террористической организации. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось, он был задержан пограничниками на территории Белгородского района.
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"В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Приговором 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме и шести лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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