Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен
Пойманный в Хасанском округе амурский тигр пострадал от рук человека
© Фото : Центр "Амурский тигр"Амурский тигр
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. В нацпарке "Земля леопарда" в среду РИА Новости сообщили, что в населенном пункте отловлен амурский тигр, его отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка.
"Молодой самец, предварительно, был ранен", - сказал собеседник.
Он отметил, что зверь ранен от рук человека. Тигр не слишком истощен, но состояние у него тяжелое, добавил Арамилев.
Это уже второй пойманный с начала года в Хасанском округе тигр. В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
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