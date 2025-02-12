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Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен - РИА Новости, 12.02.2025
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06:15 12.02.2025 (обновлено: 07:25 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tigr-1998759083.html
Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен
Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен - РИА Новости, 12.02.2025
Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен
Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:15:00+03:00
2025-02-12T07:25:00+03:00
хабаровский край
россия
алексеевка
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. В нацпарке "Земля леопарда" в среду РИА Новости сообщили, что в населенном пункте отловлен амурский тигр, его отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка. "Молодой самец, предварительно, был ранен", - сказал собеседник. Он отметил, что зверь ранен от рук человека. Тигр не слишком истощен, но состояние у него тяжелое, добавил Арамилев. Это уже второй пойманный с начала года в Хасанском округе тигр. В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250212/primore-1998749368.html
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хабаровский край, россия, алексеевка, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество
Хабаровский край, Россия, Алексеевка, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Общество
Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен

Пойманный в Хасанском округе амурский тигр пострадал от рук человека

© Фото : Центр "Амурский тигр"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. В нацпарке "Земля леопарда" в среду РИА Новости сообщили, что в населенном пункте отловлен амурский тигр, его отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак
03:05
"Молодой самец, предварительно, был ранен", - сказал собеседник.
Он отметил, что зверь ранен от рук человека. Тигр не слишком истощен, но состояние у него тяжелое, добавил Арамилев.
Это уже второй пойманный с начала года в Хасанском округе тигр. В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
5 февраля, 04:48
 
Хабаровский крайРоссияАлексеевкаСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Общество
 
 
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