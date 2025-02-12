https://ria.ru/20250212/tigr-1998759083.html

Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен

Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен - РИА Новости, 12.02.2025

Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен

Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:15:00+03:00

2025-02-12T06:15:00+03:00

2025-02-12T07:25:00+03:00

хабаровский край

россия

алексеевка

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Пойманный в поселке Приморский Хасанского округа Приморья амурский тигр, таскавший местных собак, имеет ранение от рук человека, зверь в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. В нацпарке "Земля леопарда" в среду РИА Новости сообщили, что в населенном пункте отловлен амурский тигр, его отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка. "Молодой самец, предварительно, был ранен", - сказал собеседник. Он отметил, что зверь ранен от рук человека. Тигр не слишком истощен, но состояние у него тяжелое, добавил Арамилев. Это уже второй пойманный с начала года в Хасанском округе тигр. В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250212/primore-1998749368.html

https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

хабаровский край, россия, алексеевка, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество