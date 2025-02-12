https://ria.ru/20250212/tasulas-1998851819.html

Биография Константиноса Тасуласа

Биография Константиноса Тасуласа - РИА Новости, 12.02.2025

Биография Константиноса Тасуласа

Избранный президент Греции Константинос Тасулас (Konstantinos Tassoulas) родился 17 июля 1959 года в городе Янина (Греция). РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:08:00+03:00

2025-02-12T14:08:00+03:00

2025-02-12T14:08:00+03:00

справки

греция

константинос тасулас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998815689_0:24:1050:615_1920x0_80_0_0_1db2d5e8b79f63c94a339dc51e3ed0bf.jpg

Избранный президент Греции Константинос Тасулас (Konstantinos Tassoulas) родился 17 июля 1959 года в городе Янина (Греция).Окончил юридический факультет Афинского университета.Занимался адвокатской практикой в Афинах.В период с 1988 по 1989 год работал в лондонской юридической фирме в качестве стипендиата Британского совета.С 1981 по 1990 годы был личным секретарем почетного президента партии "Новая демократия" Эвангелоса Аверофф-Тоситсаса.В период 1989-1990 годов был специальным советником министерств национальной экономики, торговли и сельского хозяйства Греции.С 1990 по 1993 годы Тасулас был президентом Организации по продвижению экспорта (OPE).В 1990 году он был избран муниципальным советником муниципалитета Кифисья.В 1994 году был избран мэром города Кифисья.В 2000 году на парламентских выборах впервые был избран депутатом от партии "Новая демократия" по избирательному округу Янина. В последующем неоднократно переизбирался, в последний раз в 2023 году.С 23 ноября 2004 года по 18 ноября 2005 года – член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В 2006 году Тасулас был назначен представителем партии "Новая демократия" в парламенте Греции.В 2007 году был назначен заместителем министра национальной обороны страны.В феврале 2010 года Тасулас был избран генеральным секретарем парламентской группы "Новая демократия".В июне 2013 года назначен президентом Института демократии имени Константиноса Караманлиса.В 2014 году стал министром культуры и спорта Греции. Занимал этот пост до января 2015 года.В 2018 году был назначен генеральным докладчиком партии "Новая демократия" по пересмотру Конституции страны.18 июля 2019 года Константинос Тасулас был избран председателем парламента Греции. Его кандидатуру поддержали 283 парламентария, что стало самым большим числом голосов в истории, поданных в ходе выборов спикера парламента.В мае 2023 года был переизбран 270 голосами на пост председателя Палаты представителей, которая была распущена через один день.В июне 2023 года после повторных парламентских выборов снова был избран председателем Палаты представителей, набрав 250 голосов. 15 января 2025 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Константиноса Тасуласа на пост президента Греции.12 февраля 2025 года парламент Греции избрал Константиноса Тасуласа президентом страны. В четвертом туре голосования он набрал 160 голосов из 300, для победы достаточно было 151 голоса. Тасулас примет президентскую присягу 13 марта.После своего избрания новый президент призвал к "национальным усилиям и социальной сплоченности" и добавил, что "Греция и греки имеют претензии на национальную безопасность, процветание и гражданскую защиту, справедливость". Он также подчеркнул, что, несмотря на международную турбулентность, "линия остается неизменной: укрепление оборонного и дипломатического потенциала и социальной сплоченности в рамках ЕС".Тасулас женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, греция, константинос тасулас