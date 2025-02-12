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В Минпросвещения рассказали о новой Стратегии развития образования
В Минпросвещения рассказали о новой Стратегии развития образования - РИА Новости, 12.02.2025
В Минпросвещения рассказали о новой Стратегии развития образования
Раннее выявление талантов и интересов детей войдет в один из разделов Стратегии развития образования, заявила замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:00:00+03:00
2025-02-12T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Раннее выявление талантов и интересов детей войдет в один из разделов Стратегии развития образования, заявила замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман. "Один из разделов Стратегии будет посвящен системной работе с детьми, демонстрирующими повышенную мотивацию к изучению различных дисциплин. Речь идет и о раннем выявлении интересов и талантов", - сказала заместитель министра в ходе генсовета партии "Единая Россия" по науке и образованию. Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Над документом работает свыше тысячи экспертов в области образования. Стратегия будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога, формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить документ планируется в 2025 году после самого широкого обсуждения.
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общество, россия, владимир путин, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения рассказали о новой Стратегии развития образования
Шварцман: раннее выявление талантов войдет в Стратегию развития образования