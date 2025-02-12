https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998762342.html

Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении

Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2025

Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении

ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:16:00+03:00

2025-02-12T07:16:00+03:00

2025-02-12T07:16:00+03:00

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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки на купянском направлении наши войска продолжали активные штурмовые действия и осуществили 10 атак на позиции украинских боевиков. По вооруженным формированиям Украины наносились комбинированные удары, в том числе с применением ВКС. Интенсивные бои шли в районах населенных пунктов Кондрашовка (северо-западнее Купянска), Петропавловка, Степовая Новоселовка, Глушковка, Загрызово", - заявил Марочко агентству. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка. Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне заявил РИА Новости, что ВС РФ предпринимают тактические действия, чтобы блокировать группировку ВСУ, пытающуюся атаковать российские позиции на волчанском направлении.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины