Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении
Марочко: ВС России за сутки десять раз атаковали ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки на купянском направлении наши войска продолжали активные штурмовые действия и осуществили 10 атак на позиции украинских боевиков. По вооруженным формированиям Украины наносились комбинированные удары, в том числе с применением ВКС. Интенсивные бои шли в районах населенных пунктов Кондрашовка (северо-западнее Купянска), Петропавловка, Степовая Новоселовка, Глушковка, Загрызово", - заявил Марочко агентству.
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Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка.
Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне заявил РИА Новости, что ВС РФ предпринимают тактические действия, чтобы блокировать группировку ВСУ, пытающуюся атаковать российские позиции на волчанском направлении.
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