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Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2025
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07:16 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998762342.html
Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении
Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2025
Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении
ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:16:00+03:00
2025-02-12T07:16:00+03:00
в мире
андрей марочко
виталий ганчев
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки на купянском направлении наши войска продолжали активные штурмовые действия и осуществили 10 атак на позиции украинских боевиков. По вооруженным формированиям Украины наносились комбинированные удары, в том числе с применением ВКС. Интенсивные бои шли в районах населенных пунктов Кондрашовка (северо-западнее Купянска), Петропавловка, Степовая Новоселовка, Глушковка, Загрызово", - заявил Марочко агентству. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка. Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне заявил РИА Новости, что ВС РФ предпринимают тактические действия, чтобы блокировать группировку ВСУ, пытающуюся атаковать российские позиции на волчанском направлении.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
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в мире, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об атаках ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС России за сутки десять раз атаковали ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. ВС РФ за сутки осуществили 10 атак на силы ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки на купянском направлении наши войска продолжали активные штурмовые действия и осуществили 10 атак на позиции украинских боевиков. По вооруженным формированиям Украины наносились комбинированные удары, в том числе с применением ВКС. Интенсивные бои шли в районах населенных пунктов Кондрашовка (северо-западнее Купянска), Петропавловка, Степовая Новоселовка, Глушковка, Загрызово", - заявил Марочко агентству.
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Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка.
Кроме того, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне заявил РИА Новости, что ВС РФ предпринимают тактические действия, чтобы блокировать группировку ВСУ, пытающуюся атаковать российские позиции на волчанском направлении.
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В миреАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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