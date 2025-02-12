https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998758470.html

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 12.02.2025

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко

Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:04:00+03:00

2025-02-12T06:04:00+03:00

2025-02-12T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля - после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами", - рассказал Марочко. По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ. "По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными", - добавил он. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в феврале сообщил РИА Новости, что на купянском направлении есть положительные изменения, при этом ВС РФ ведут очистку населенного пункта Двуречная от ВСУ.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины