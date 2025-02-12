ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском участке фронта
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
"По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля - после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами", - рассказал Марочко.
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По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ.
"По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными", - добавил он.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в феврале сообщил РИА Новости, что на купянском направлении есть положительные изменения, при этом ВС РФ ведут очистку населенного пункта Двуречная от ВСУ.
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