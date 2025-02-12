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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998758470.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 12.02.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко
Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:04:00+03:00
2025-02-12T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля - после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами", - рассказал Марочко. По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ. "По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными", - добавил он. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в феврале сообщил РИА Новости, что на купянском направлении есть положительные изменения, при этом ВС РФ ведут очистку населенного пункта Двуречная от ВСУ.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
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в мире, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Российские силы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
"По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля - после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами", - рассказал Марочко.
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По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ.
"По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными", - добавил он.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в феврале сообщил РИА Новости, что на купянском направлении есть положительные изменения, при этом ВС РФ ведут очистку населенного пункта Двуречная от ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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