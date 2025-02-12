https://ria.ru/20250212/sovfed-1998796882.html

Совфед одобрил закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Совфед одобрил закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам - РИА Новости, 12.02.2025

Совфед одобрил закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:03:00+03:00

2025-02-12T11:03:00+03:00

2025-02-12T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан от действий финансовых мошенников, принуждающих их брать займы. Законом предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей и выше. Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов, кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера. Покупка товаров и услуг в кредит без "периода охлаждения" возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации. Отсрочка также не коснется кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков или у заемщика есть поручители. Банк России сможет изменять параметры "периода охлаждения" с учетом результатов анализа эффективности мер, которые принимает кредитная организация для противодействия мошенничеству. При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам. В документе есть норма о том, что банки не смогут выдавать электронные средства платежа, включая банковские карты, лицам из базы данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. По их действующим картам вводится лимит на переводы в адрес других людей — не более 100 тысяч рублей в месяц.Кроме того, на токенизированные (виртуальные) карты банки не смогут зачислять больше 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента их выпуска.Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут запрашивать у заемщика ИНН и проверять его в государственных информационных системах, в частности, в базе ФНС России. Это станет дополнительным источником идентификации заемщика, а также ускорит взаимодействие с бюро кредитных историй. МФО будут зачислять деньги на счет, только если сведения о заемщике и получателе денег совпадают.Обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй будет ускорен. Это поможет избежать случаев, когда человек в короткий срок оформляет сразу несколько кредитов в разных банках и МФО под влиянием мошенников. Эта норма заработает с 31 декабря 2026 года.Норма о "периоде охлаждения" заработает с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html

https://ria.ru/20241218/dolgi-1789521168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ипотека, совет федерации рф