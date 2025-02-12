https://ria.ru/20250212/soratnik-1998899723.html

СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства

СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства - РИА Новости, 12.02.2025

СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства

Новый руководитель Службы технологической трансформации (TTS) при Генеральной службе администрации США (GSA), соратник миллиардера Илона Маска Томас Шедд,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:34:00+03:00

2025-02-12T16:34:00+03:00

2025-02-12T16:34:00+03:00

технологии

сша

вивек рамасвами

илон маск

дональд трамп

tesla motors

министерство финансов рф (минфин россии)

fema

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый руководитель Службы технологической трансформации (TTS) при Генеральной службе администрации США (GSA), соратник миллиардера Илона Маска Томас Шедд, запросил административный доступ ко всем основным проектам подразделения, включая ключевые правительственные онлайн-сервисы, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники внутри агентства. "Бывший инженер Tesla, теперь возглавляющий одно из ключевых технологических подразделений федерального правительства, запросил на прошлой неделе административный доступ практически ко всем проектам, которыми управляет его ведомство", — пишет Forbes со ссылкой на трех сотрудников TTS, которые выразили обеспокоенность, так как подобный уровень полномочий необычен и нарушает внутренние меры безопасности. Журнал отмечает, что роль Шедда в TTS — это один из способов, с помощью которых Маск расставляет своих союзников в государственных агентствах в рамках масштабных усилий нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) по перестройке федерального аппарата, сокращению бюджетных расходов на триллионы долларов и модернизации технологий правительства. Так, по словам источников, Шедд потребовал привилегированный доступ к 19 внутренним проектам TTS, среди которых Data.gov (государственное хранилище данных), USA.gov (основной портал вакансий в федеральных структурах) и Notify.gov (система отправки уведомлений госорганами). "Это все равно что дать генеральному директору ключи от всех подсобок и код доступа ко всем шкафчикам", — заявил один из сотрудников TTS. По данным Forbes, запрос Шедда вызвал тревогу среди сотрудников, поскольку такой уровень доступа нарушает внутренние протоколы безопасности. Особые опасения связаны с тем, что он также запросил доступ к Login.gov (госпорталу идентификации граждан) и Cloud.gov (облачной платформе для федеральных агентств). "Мы видели, как в Минфине аналогичный доступ "только для чтения" позже расширили. Это первый шаг", — сообщил источник Forbes. Шедд также запросил доступ к проектам, которые находятся вне юрисдикции GSA, включая DirectFile(налоговую систему) и Weather.gov (метеорологический портал, используемый FEMA). "Если эти системы выйдут из строя, миллионы людей окажутся под угрозой", — отметил один из сотрудников. Согласно данным Forbes, на данный момент Шедд не прошел полный процесс проверки безопасности, требуемый для получения таких полномочий. "Нет никакой логической причины, чтобы руководитель получал такой уровень доступа, кроме намерения обойти существующие процедуры безопасности", — заявил опрошенный эксперт в области компьютерных наук Калифорнийского университета Николас Уивер. Внутри TTS сотрудники обсуждают, как защитить систему от возможных рисков. Внутренний мессенджер агентства, с которым ознакомилось Forbes, показывает, что специалисты требуют соблюдения всех стандартных протоколов, чтобы предотвратить угрозы. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250212/mask-1998804011.html

https://ria.ru/20250209/tramp-1998298096.html

https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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