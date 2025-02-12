Рейтинг@Mail.ru
СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/soratnik-1998899723.html
СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства
СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства - РИА Новости, 12.02.2025
СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства
Новый руководитель Службы технологической трансформации (TTS) при Генеральной службе администрации США (GSA), соратник миллиардера Илона Маска Томас Шедд,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:34:00+03:00
2025-02-12T16:34:00+03:00
технологии
сша
вивек рамасвами
илон маск
дональд трамп
tesla motors
министерство финансов рф (минфин россии)
fema
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый руководитель Службы технологической трансформации (TTS) при Генеральной службе администрации США (GSA), соратник миллиардера Илона Маска Томас Шедд, запросил административный доступ ко всем основным проектам подразделения, включая ключевые правительственные онлайн-сервисы, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники внутри агентства. "Бывший инженер Tesla, теперь возглавляющий одно из ключевых технологических подразделений федерального правительства, запросил на прошлой неделе административный доступ практически ко всем проектам, которыми управляет его ведомство", — пишет Forbes со ссылкой на трех сотрудников TTS, которые выразили обеспокоенность, так как подобный уровень полномочий необычен и нарушает внутренние меры безопасности. Журнал отмечает, что роль Шедда в TTS — это один из способов, с помощью которых Маск расставляет своих союзников в государственных агентствах в рамках масштабных усилий нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) по перестройке федерального аппарата, сокращению бюджетных расходов на триллионы долларов и модернизации технологий правительства. Так, по словам источников, Шедд потребовал привилегированный доступ к 19 внутренним проектам TTS, среди которых Data.gov (государственное хранилище данных), USA.gov (основной портал вакансий в федеральных структурах) и Notify.gov (система отправки уведомлений госорганами). "Это все равно что дать генеральному директору ключи от всех подсобок и код доступа ко всем шкафчикам", — заявил один из сотрудников TTS. По данным Forbes, запрос Шедда вызвал тревогу среди сотрудников, поскольку такой уровень доступа нарушает внутренние протоколы безопасности. Особые опасения связаны с тем, что он также запросил доступ к Login.gov (госпорталу идентификации граждан) и Cloud.gov (облачной платформе для федеральных агентств). "Мы видели, как в Минфине аналогичный доступ "только для чтения" позже расширили. Это первый шаг", — сообщил источник Forbes. Шедд также запросил доступ к проектам, которые находятся вне юрисдикции GSA, включая DirectFile(налоговую систему) и Weather.gov (метеорологический портал, используемый FEMA). "Если эти системы выйдут из строя, миллионы людей окажутся под угрозой", — отметил один из сотрудников. Согласно данным Forbes, на данный момент Шедд не прошел полный процесс проверки безопасности, требуемый для получения таких полномочий. "Нет никакой логической причины, чтобы руководитель получал такой уровень доступа, кроме намерения обойти существующие процедуры безопасности", — заявил опрошенный эксперт в области компьютерных наук Калифорнийского университета Николас Уивер. Внутри TTS сотрудники обсуждают, как защитить систему от возможных рисков. Внутренний мессенджер агентства, с которым ознакомилось Forbes, показывает, что специалисты требуют соблюдения всех стандартных протоколов, чтобы предотвратить угрозы. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250212/mask-1998804011.html
https://ria.ru/20250209/tramp-1998298096.html
https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, вивек рамасвами, илон маск, дональд трамп, tesla motors, министерство финансов рф (минфин россии), fema, forbes, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
Технологии, США, Вивек Рамасвами, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Министерство финансов РФ (Минфин России), FEMA, Forbes, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
СМИ: соратник Маска запросил беспрецедентный доступ к данным правительства

Forbes: соратник Маска Шедд запросил доступ к онлайн-сервисам правительства США

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый руководитель Службы технологической трансформации (TTS) при Генеральной службе администрации США (GSA), соратник миллиардера Илона Маска Томас Шедд, запросил административный доступ ко всем основным проектам подразделения, включая ключевые правительственные онлайн-сервисы, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники внутри агентства.
"Бывший инженер Tesla, теперь возглавляющий одно из ключевых технологических подразделений федерального правительства, запросил на прошлой неделе административный доступ практически ко всем проектам, которыми управляет его ведомство", — пишет Forbes со ссылкой на трех сотрудников TTS, которые выразили обеспокоенность, так как подобный уровень полномочий необычен и нарушает внутренние меры безопасности.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Маск поинтересовался, кому помогает национальный фонд демократии в США
Вчера, 11:26
Журнал отмечает, что роль Шедда в TTS — это один из способов, с помощью которых Маск расставляет своих союзников в государственных агентствах в рамках масштабных усилий нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) по перестройке федерального аппарата, сокращению бюджетных расходов на триллионы долларов и модернизации технологий правительства.
Так, по словам источников, Шедд потребовал привилегированный доступ к 19 внутренним проектам TTS, среди которых Data.gov (государственное хранилище данных), USA.gov (основной портал вакансий в федеральных структурах) и Notify.gov (система отправки уведомлений госорганами).
"Это все равно что дать генеральному директору ключи от всех подсобок и код доступа ко всем шкафчикам", — заявил один из сотрудников TTS.
По данным Forbes, запрос Шедда вызвал тревогу среди сотрудников, поскольку такой уровень доступа нарушает внутренние протоколы безопасности. Особые опасения связаны с тем, что он также запросил доступ к Login.gov (госпорталу идентификации граждан) и Cloud.gov (облачной платформе для федеральных агентств).
"Мы видели, как в Минфине аналогичный доступ "только для чтения" позже расширили. Это первый шаг", — сообщил источник Forbes.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон
9 февраля, 20:19
Шедд также запросил доступ к проектам, которые находятся вне юрисдикции GSA, включая DirectFile(налоговую систему) и Weather.gov (метеорологический портал, используемый FEMA). "Если эти системы выйдут из строя, миллионы людей окажутся под угрозой", — отметил один из сотрудников.
Согласно данным Forbes, на данный момент Шедд не прошел полный процесс проверки безопасности, требуемый для получения таких полномочий.
"Нет никакой логической причины, чтобы руководитель получал такой уровень доступа, кроме намерения обойти существующие процедуры безопасности", — заявил опрошенный эксперт в области компьютерных наук Калифорнийского университета Николас Уивер.
Внутри TTS сотрудники обсуждают, как защитить систему от возможных рисков. Внутренний мессенджер агентства, с которым ознакомилось Forbes, показывает, что специалисты требуют соблюдения всех стандартных протоколов, чтобы предотвратить угрозы.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
9 февраля, 10:04
 
ТехнологииСШАВивек РамасвамиИлон МаскДональд ТрампTesla motorsМинистерство финансов РФ (Минфин России)FEMAForbesСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала