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Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим

Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим - РИА Новости, 12.02.2025

Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и РИА Новости, 12.02.2025

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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и Астаны. "Я хотел бы прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу. "Конечно, видно не только нам, но и всему миру – те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов – он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать", - добавил секретарь Совбеза РФ. Сотрудничество Москвы и Астаны не ограничивается двусторонними проектами, оно активно развивается в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, отметил Шойгу.

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