Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 12.02.2025 (обновлено: 12:46 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/shojgu-1998830639.html
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:43:00+03:00
2025-02-12T12:46:00+03:00
россия
москва
астана
сергей шойгу
касым-жомарт токаев
снг
шос
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и Астаны. "Я хотел бы прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу. "Конечно, видно не только нам, но и всему миру – те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов – он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать", - добавил секретарь Совбеза РФ. Сотрудничество Москвы и Астаны не ограничивается двусторонними проектами, оно активно развивается в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, отметил Шойгу.
https://ria.ru/20241127/tokaev-1986079099.html
россия
москва
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, астана, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, снг, шос, одкб, в мире
Россия, Москва, Астана, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ШОС, ОДКБ, В мире
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим

Шойгу назвал объем совместных проектов России и Казахстана впечатляющим

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и Астаны.
"Я хотел бы прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу.
"Конечно, видно не только нам, но и всему миру – те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов – он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Сотрудничество Москвы и Астаны не ограничивается двусторонними проектами, оно активно развивается в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, отметил Шойгу.
Путин и Токаев подписывают совместное заявление об углублении стратегического партнерства - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин и Токаев подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве
27 ноября 2024, 19:07
 
РоссияМоскваАстанаСергей ШойгуКасым-Жомарт ТокаевСНГШОСОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала