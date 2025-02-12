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Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:43:00+03:00
2025-02-12T12:43:00+03:00
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым назвал впечатляющим объем совместных проектов Москвы и Астаны. "Я хотел бы прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу. "Конечно, видно не только нам, но и всему миру – те отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, они постоянно находятся на очень высоком уровне. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов – он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны, кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать", - добавил секретарь Совбеза РФ. Сотрудничество Москвы и Астаны не ограничивается двусторонними проектами, оно активно развивается в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, отметил Шойгу.
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россия, москва, астана, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, снг, шос, одкб, в мире
Россия, Москва, Астана, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ШОС, ОДКБ, В мире
Шойгу назвал объем совместных проектов Москвы и Астаны впечатляющим
Шойгу назвал объем совместных проектов России и Казахстана впечатляющим