https://ria.ru/20250212/rets-1998797147.html

Спрос на услуги РЭЦ среди экспортеров в ОАЭ вырос в пять

Спрос на услуги РЭЦ среди экспортеров в ОАЭ вырос в пять - РИА Новости, 12.02.2025

Спрос на услуги РЭЦ среди экспортеров в ОАЭ вырос в пять

Российские компании с успехом реализуют свою продукцию на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, получая поддержку от Группы Российского экспортного центра... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:04:00+03:00

2025-02-12T11:04:00+03:00

2025-02-12T11:04:00+03:00

россия

оаэ

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские компании с успехом реализуют свою продукцию на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, получая поддержку от Группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), объем поддержанного центром экспорта в страну за последние пять лет составил 6,1 миллиарда долларов, сообщает РЭЦ."РЭЦ поддержал более 2,2 тысячи компаний, которые использовали различные услуги на цифровой платформе "Мой экспорт". Среди наиболее востребованных услуг Группы РЭЦ: товарно-страновые отчеты, оформление сертификатов свободной продажи, страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР, вебинары и др.", - говорится в сообщении."Мы отмечаем значительный рост интереса к услугам Российского экспортного центра среди компаний, работающих с Объединенными Арабскими Эмиратами. За последние пять лет спрос на наши продукты увеличился в пять раз", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.С 21 по 25 февраля 2024 года в Абу-Даби состоится фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром. Он пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России. Это мероприятие станет платформой для демонстрации промышленного потенциала и разнообразия высококачественной продукции отечественного производства. Участники фестиваля смогут не только познакомить местных жителей с богатством и многообразием российской культуры, но и установить новые деловые контакты, которые поспособствуют укреплению торговых связей между Россией и ОАЭ. Фестиваль станет важным шагом к расширению присутствия российских товаров на международной арене и укреплению имиджа России как надежного торгового партнера.Одним из успешных примеров содействия РЭЦ в выходе на внешние рынки является кейс компании "Ягоды Карелии" из Костомукши, которая с 2016 года использует услуги Группы. Экспортер поставляет замороженные ягоды и грибы на рынок ОАЭ, использует аналитическую информацию РЭЦ и участвует в вебинарах. Кроме того, компания участвовала в зарубежных выставках при поддержке РЭЦ, в частности, Gulfood.Крупнейший производитель детского игрового оборудования, компания "Лебер", на фестивале-ярмарке Made in Russia в Абу-Даби представит свои детские площадки. Компания уже успешно развивает экспортное направление на Ближнем Востоке. Так, она установила первую в мире научную детскую площадку на борту самолета в Саудовской Аравии. Один из Boeing 777 стал частью новой туристической зоны Boulevard Runway в Эр-Рияде. Внутри авиалайнера "Лебер" установил семь образовательных игровых модулей, произведенных в Московской области. С помощью каждого из них можно провести эксперимент и узнать принцип действия физических явлений. При освоении внешних рынков "Лебер" использует сервисы по поиску партнеров за рубежом, компания также получала компенсацию затрат на сертификацию продукции на рынке ОАЭ. Кроме того, экспортер прошел добровольную сертификацию "Сделано в России".Компания "Соломон-трейд" из Тамбовской области, дистрибьютор снековой продукции, также успешно работает на рынке ОАЭ. Продукция компании под брендом GOLDEN GIFT реализуется в крупных торговых сетях, таких как Carrefour, Spinneys, Union Coop, Grandiose, ALLDAY, а также размещается в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК РЭЦ, в том числе в Дубае. Среди использованных мер поддержки Группы РЭЦ: финансирование экспортного контракта в "Росэксимбанке", участие в программе продвижения Made in Russia.Научно-производственное объединение "Биомедицинские инновационные технологии" из Тверской области при поддержке Российского экспортного центра поставляет продукцию более чем в 50 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году компания успешно зарегистрировала свои первые продукты на рынке Эмиратов - детское питание в трех различных вкусах. В настоящее время ведутся активные переговоры о поставках этого детского питания в магазины ОАЭ.Также на фестивале-ярмарке в Абу-Даби будет представлена продукция смоленской компании "Роял Кейк", их бренд "ProteinRex" - это десерты без добавленного сахара, полезные белковые перекусы и богатые протеином спортивные батончики (ассортимент компании насчитывает более 70 товарных позиций). Сейчас компания экспортирует продукцию в 15 стран. В прошлом году "Роял Кейк" получала услуги по поиску покупателей в Армении, Азербайджане, Иране, Турции, Вьетнаме, Таиланде. На текущий момент у компании есть дистрибьютор в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания продолжает расширять свое присутствие на рынке ОАЭ, планирует также участвовать в выставке Gulfood-2025 при поддержке РЭЦ.

https://ria.ru/20250210/rets-1998380155.html

https://ria.ru/20250207/sertifikat-1998014382.html

https://ria.ru/20250207/magaziny-1997905784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, оаэ, экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина