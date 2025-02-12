https://ria.ru/20250212/resursy-1998758906.html

В Раде назвали причину решения Зеленского по продаже ресурсов США

В Раде назвали причину решения Зеленского по продаже ресурсов США - РИА Новости, 12.02.2025

В Раде назвали причину решения Зеленского по продаже ресурсов США

Владимир Зеленский хочет предоставить доступ США к природным ресурсам Украины для получения гарантий своей безопасности из-за большого количества... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:14:00+03:00

2025-02-12T06:14:00+03:00

2025-02-12T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет предоставить доступ США к природным ресурсам Украины для получения гарантий своей безопасности из-за большого количества внутриполитических врагов, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Впереди — касса. Завершение войны для Зеленского означает не просто потерю власти, а и столкновение со всеми врагами, которых он успел наплодить. Если от вдовы и матери погибшего хлопца он сможет загородиться охраной, то от серьезных дядей — нет", — написал нардеп.По его словам, желание разобраться с Зеленским по окончании боевых действий будет у огромного числа влиятельных людей, прежде всего у олигархов. Единственным выходом для главы киевского режима обезопасить себя станет распродажа природных ресурсов американцам, отметил он."Что остается? Только пытаться купить себе гарантии за океаном, в США. <...> Как их оформить? <...> (Украсть. — Прим. ред.) у олигархов, которые и так твои смертные враги, недропользование, и перепродать американцам. Пусть даже за 500 миллионов долларов — это все равно не твое. Но дает хоть минимальные гарантии на жизнь", — добавил депутат.Владимир Зеленский 4 января заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250212/krizis-1998755268.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп