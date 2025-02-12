https://ria.ru/20250212/rada-1998787167.html

В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ

В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:13:00+03:00

2025-02-12T10:13:00+03:00

2025-02-12T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале. У Порошенко двое сыновей, младшему из них 24 года. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html

https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989590990.html

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в мире, украина, сша, петр порошенко, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины