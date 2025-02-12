Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rada-1998787167.html
В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ
В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:13:00+03:00
2025-02-12T10:13:00+03:00
в мире
украина
сша
петр порошенко
александр дубинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_0:107:2847:1708_1920x0_80_0_0_5c8b1aafa2777e0f28995d16161fe199.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале. У Порошенко двое сыновей, младшему из них 24 года. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html
https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989590990.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_8ac357882306166b19bc970da0c5cd1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, петр порошенко, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Петр Порошенко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде предложили сыну Порошенко* подписать контракт на службу в ВСУ

Депутат Рады Дубинский предложил сыну Порошенко подписать годовой контракт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского
11 февраля, 03:24
"Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.
У Порошенко двое сыновей, младшему из них 24 года.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Петр Порошенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Становятся на лыжи": Порошенко жестко осадил Зеленского по одному вопросу
17 декабря 2024, 07:05
 
В миреУкраинаСШАПетр ПорошенкоАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала