Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Политолог Батюк назвал телефонный разговор Путина и Трампа хорошим знаком
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прямой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом является хорошим знаком, что контакты возобновляются, ведь при предыдущей власти в Штатах никакого серьезного диалога между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике не было, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
«
"Сам по себе этот телефонный звонок является свидетельством того, что контакты между Москвой и Вашингтоном, в том числе и на высшем уровне, постепенно возобновляются... При предыдущей администрации никакого серьезного диалога между Москвой и Вашингтоном по поводу событий на Украине не было от слова совсем. Американские партнеры предпочитали зачитывать ультиматумы. Сейчас идет диалог. И это сам по себе хороший знак", - сказал Батюк в беседе с агентством.
Тем не менее, эксперт считает, что говорить о встрече на высшем уровне пока рано, даже несмотря на сообщение советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца о недавнем визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.
«
"Можно предположить, что наряду с Украиной обсуждались также и вопросы стратегической ядерной стабильности", - считает Батюк.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".