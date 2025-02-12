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В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа
Состоявшийся разговор глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первый шаг на пути к урегулированию украинского конфликта, сказал РИА Новости сенатор... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Состоявшийся разговор глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первый шаг на пути к урегулированию украинского конфликта, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.Президенты России и США провели телефонный разговор, они говорили почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это, несомненно, первый шаг на пути урегулирования конфликта", - подчеркнул законодатель.Он отметил, что спецоперация не была бы начата, "если бы американская администрация была способна учесть российские национальные интересы"."Очевидно, что первый разговор двух президентов - новая надежда на полноценное урегулирование. Однако глубоко убежден, что урегулирование это возможно только с полным учётом российских интересов и наш президент точно этого добьётся", - заключил Шендерюк-Жидков.
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россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, александр шендерюк-жидков
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа
Сенатор Шендерюк-Жидков назвал диалог Путина и Трампа шагом к миру на Украине