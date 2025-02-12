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В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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20:55 12.02.2025 (обновлено: 21:03 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/putin-1998963270.html
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа
Состоявшийся разговор глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первый шаг на пути к урегулированию украинского конфликта, сказал РИА Новости сенатор... РИА Новости, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Состоявшийся разговор глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первый шаг на пути к урегулированию украинского конфликта, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.Президенты России и США провели телефонный разговор, они говорили почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это, несомненно, первый шаг на пути урегулирования конфликта", - подчеркнул законодатель.Он отметил, что спецоперация не была бы начата, "если бы американская администрация была способна учесть российские национальные интересы"."Очевидно, что первый разговор двух президентов - новая надежда на полноценное урегулирование. Однако глубоко убежден, что урегулирование это возможно только с полным учётом российских интересов и наш президент точно этого добьётся", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998962492.html
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
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россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, александр шендерюк-жидков
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал диалог Путина и Трампа шагом к миру на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Состоявшийся разговор глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первый шаг на пути к урегулированию украинского конфликта, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Президенты России и США провели телефонный разговор, они говорили почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Вчера, 20:47
"Это, несомненно, первый шаг на пути урегулирования конфликта", - подчеркнул законодатель.
Он отметил, что спецоперация не была бы начата, "если бы американская администрация была способна учесть российские национальные интересы".
"Очевидно, что первый разговор двух президентов - новая надежда на полноценное урегулирование. Однако глубоко убежден, что урегулирование это возможно только с полным учётом российских интересов и наш президент точно этого добьётся", - заключил Шендерюк-Жидков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Вчера, 20:18
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСовет Федерации РФАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
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