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Путин впервые поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии

Путин впервые поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии - РИА Новости, 12.02.2025

Путин впервые поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:50:00+03:00

2025-02-12T16:50:00+03:00

2025-02-12T17:40:00+03:00

сирия

владимир путин

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ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-служба Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения", — говорится в релизе.Кроме того, Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе оказывать ее жителям гуманитарную помощь. Он также пожелал аш-Шараа успехов в решении задач, стоящих перед новым сирийским руководством.Стороны условились продолжить такие контакты и в дальнейшем. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер, заключили в Кремле.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.Главой новой сирийской администрации стал лидер группировки ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). В конце января его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия готова оказывать сирийскому народу поддержку, исходя из того, что определять будущее своей страны должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностям об использовании базы ВМФ в Тартусе.

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сирия, владимир путин, в мире, ахмед аш-шараа, россия