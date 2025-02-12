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Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025
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18:34 12.02.2025 (обновлено: 19:11 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов
Дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:34:00+03:00
2025-02-12T19:11:00+03:00
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта Рособрнадзора."Предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", — говорится в пояснительной записке к документу. В декабре президент Владимир Путин поддержал законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Обязательное тестирование для них планируется ввести с 1 апреля. Бесплатный экзамен будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Разработкой материалов для теста и критериев оценки занимается Рособрнадзор.Помимо прочего, документ вводит запрет на прием в школу тех, кто незаконно находится на территории России.
https://ria.ru/20250212/sovfed-1998845549.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов

Дети мигрантов должны будут набрать от 30% баллов для сдачи теста по русскому

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчащийся на занятиях по русскому языку
Учащийся на занятиях по русскому языку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учащийся на занятиях по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта Рособрнадзора.
"Предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", — говорится в пояснительной записке к документу.
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В декабре президент Владимир Путин поддержал законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Обязательное тестирование для них планируется ввести с 1 апреля.
Бесплатный экзамен будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Разработкой материалов для теста и критериев оценки занимается Рособрнадзор.
Помимо прочего, документ вводит запрет на прием в школу тех, кто незаконно находится на территории России.
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