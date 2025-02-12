https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 12.02.2025

Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов

Дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:34:00+03:00

2025-02-12T18:34:00+03:00

2025-02-12T19:11:00+03:00

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дети мигрантов должны набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов для прохождения теста по русскому языку, следует из проекта Рособрнадзора."Предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", — говорится в пояснительной записке к документу. В декабре президент Владимир Путин поддержал законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Обязательное тестирование для них планируется ввести с 1 апреля. Бесплатный экзамен будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Разработкой материалов для теста и критериев оценки занимается Рособрнадзор.Помимо прочего, документ вводит запрет на прием в школу тех, кто незаконно находится на территории России.

https://ria.ru/20250212/sovfed-1998845549.html

https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин