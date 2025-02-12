https://ria.ru/20250212/primore-1998828216.html

В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"

В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр" - РИА Новости, 12.02.2025

В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"

Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:37:00+03:00

2025-02-12T12:37:00+03:00

2025-02-12T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

приморский край

сергей дмитриев

сергей ефремов

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. Церемония прощания с Ефремовым и Иваровским и погребение состоялись во Владивостоке во вторник. "Проводили в последний путь Сергея Дмитриева. Сергей Дмитриев... занимался эвакуацией раненых. Он спас жизни многих своих боевых товарищей. В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Вечная слава герою!" - написал Кожемяко. Пост сопровождается видео с кадрами прощания. Племянница погибшего бойца Ольга сообщила РИА Новости, что прощание проходило во Владивостоке в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, захоронение - на Морском кладбище, среди других павших бойцов специальной военной операции.Ранее Ольга рассказала РИА Новости, что Сергей был смелым и всегда улыбался. Она до последнего не верила в его гибель и писала ему каждый день в Telegram – вдруг будет две "галочки".Дмитрий Дмитриев, старший брат Сергея Дмитриева, ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился в Курскую область. Брат погибшего также сообщал агентству, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.

https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, россия, приморский край, сергей дмитриев, сергей ефремов, олег кожемяко