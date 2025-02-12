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В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр" - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 12.02.2025 (обновлено: 13:56 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/primore-1998828216.html
В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"
В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр" - РИА Новости, 12.02.2025
В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"
Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:37:00+03:00
2025-02-12T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
приморский край
сергей дмитриев
сергей ефремов
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. Церемония прощания с Ефремовым и Иваровским и погребение состоялись во Владивостоке во вторник. "Проводили в последний путь Сергея Дмитриева. Сергей Дмитриев... занимался эвакуацией раненых. Он спас жизни многих своих боевых товарищей. В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Вечная слава герою!" - написал Кожемяко. Пост сопровождается видео с кадрами прощания. Племянница погибшего бойца Ольга сообщила РИА Новости, что прощание проходило во Владивостоке в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, захоронение - на Морском кладбище, среди других павших бойцов специальной военной операции.Ранее Ольга рассказала РИА Новости, что Сергей был смелым и всегда улыбался. Она до последнего не верила в его гибель и писала ему каждый день в Telegram – вдруг будет две "галочки".Дмитрий Дмитриев, старший брат Сергея Дмитриева, ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился в Курскую область. Брат погибшего также сообщал агентству, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.
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общество, курская область, россия, приморский край, сергей дмитриев, сергей ефремов, олег кожемяко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Приморский край, Сергей Дмитриев, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко
В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"

В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом "Тигра" Дмитриевым

© Кожемяко | официально/TelegramЦеремония прощания с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим в Курской области
Церемония прощания с бойцом отряда Тигр Сергеем Дмитриевым, погибшим в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Кожемяко | официально/Telegram
Церемония прощания с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим в Курской области
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. Церемония прощания с Ефремовым и Иваровским и погребение состоялись во Владивостоке во вторник.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова
11 февраля, 18:08
"Проводили в последний путь Сергея Дмитриева. Сергей Дмитриев... занимался эвакуацией раненых. Он спас жизни многих своих боевых товарищей. В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Вечная слава герою!" - написал Кожемяко.
Пост сопровождается видео с кадрами прощания.
Племянница погибшего бойца Ольга сообщила РИА Новости, что прощание проходило во Владивостоке в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, захоронение - на Морском кладбище, среди других павших бойцов специальной военной операции.
© РИА НовостиПогибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев
Погибший в Курской области боец подразделения Тигр Сергей Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
Погибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев
Ранее Ольга рассказала РИА Новости, что Сергей был смелым и всегда улыбался. Она до последнего не верила в его гибель и писала ему каждый день в Telegram – вдруг будет две "галочки".
Дмитрий Дмитриев, старший брат Сергея Дмитриева, ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился в Курскую область. Брат погибшего также сообщал агентству, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон.
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда Тигр - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияПриморский крайСергей ДмитриевСергей ЕфремовОлег Кожемяко
 
 
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