В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом отряда "Тигр"
В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом "Тигра" Дмитриевым
© Кожемяко | официально/TelegramЦеремония прощания с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим в Курской области
Церемония прощания с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим в Курской области
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Приморцы простились с бойцом отряда "Тигр" Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. Церемония прощания с Ефремовым и Иваровским и погребение состоялись во Владивостоке во вторник.
"Проводили в последний путь Сергея Дмитриева. Сергей Дмитриев... занимался эвакуацией раненых. Он спас жизни многих своих боевых товарищей. В отряде его уважали и ценили как настоящего профессионала, одного из лучших водителей. И как очень доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Вечная слава герою!" - написал Кожемяко.
Пост сопровождается видео с кадрами прощания.
Племянница погибшего бойца Ольга сообщила РИА Новости, что прощание проходило во Владивостоке в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, захоронение - на Морском кладбище, среди других павших бойцов специальной военной операции.
Ранее Ольга рассказала РИА Новости, что Сергей был смелым и всегда улыбался. Она до последнего не верила в его гибель и писала ему каждый день в Telegram – вдруг будет две "галочки".
Дмитрий Дмитриев, старший брат Сергея Дмитриева, ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился в Курскую область. Брат погибшего также сообщал агентству, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон.
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"