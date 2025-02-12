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В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак - РИА Новости, 12.02.2025
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03:05 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/primore-1998749368.html
В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак
В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак - РИА Новости, 12.02.2025
В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак
Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:05:00+03:00
2025-02-12T03:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда". Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. "Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский. После отлова тигр был отправлен в Центр реабилитации в селе Алексеевка", - сказал собеседник агентства. Это уже второй тигр, пойманный с начала года в Хасанском округе. Ночью 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html
https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997650360.html
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хабаровский край, россия, амурская область, общество
Хабаровский край, Россия, Амурская область, Общество
В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак

В Приморье отловили второго с начала года амурского тигра, таскавшего собак

© РИА Новости / Вячеслав Реутов Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".
Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа.
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
5 февраля, 04:48
"Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский. После отлова тигр был отправлен в Центр реабилитации в селе Алексеевка", - сказал собеседник агентства.
Это уже второй тигр, пойманный с начала года в Хасанском округе. Ночью 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Одинокий амурский тигренок в поселке Ольга Приморского края - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Приморье рассказали о состоянии тигренка-сироты, вышедшего к людям
6 февраля, 08:40
 
Хабаровский крайРоссияАмурская областьОбщество
 
 
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