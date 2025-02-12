https://ria.ru/20250212/primore-1998749368.html

В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак

В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак - РИА Новости, 12.02.2025

В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак

Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:05:00+03:00

2025-02-12T03:05:00+03:00

2025-02-12T03:05:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда". Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа. "Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский. После отлова тигр был отправлен в Центр реабилитации в селе Алексеевка", - сказал собеседник агентства. Это уже второй тигр, пойманный с начала года в Хасанском округе. Ночью 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997650360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, россия, амурская область, общество