В Приморье отловили амурского тигра, напавшего на собак
В Приморье отловили второго с начала года амурского тигра, таскавшего собак
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Охонадзор и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский на юго-западе региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".
Ранее местные жители в соцсетях сообщали о ряде нападений на собак в поселке Приморский Хасанского округа.
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
5 февраля, 04:48
"Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский. После отлова тигр был отправлен в Центр реабилитации в селе Алексеевка", - сказал собеседник агентства.
Это уже второй тигр, пойманный с начала года в Хасанском округе. Ночью 9 января в окрестностях села Филипповка отловили хищника, который нападал на домашних животных. Это оказался взрослый упитанный самец, травм или заболеваний у него не нашли. Тигра переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.