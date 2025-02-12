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В Петербурге вынесли приговор за попытку подорвать опоры ЛЭП у АЭС

В Петербурге вынесли приговор за попытку подорвать опоры ЛЭП у АЭС - РИА Новости, 12.02.2025

В Петербурге вынесли приговор за попытку подорвать опоры ЛЭП у АЭС

Двое диверсантов Александр Майструк и Эдуард Усатенко, пытавшихся подорвать опоры ЛЭП у АЭС в Ленинградской и Тверской областях, осуждены на 23 года лишения... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:16:00+03:00

2025-02-12T16:16:00+03:00

2025-02-12T16:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Двое диверсантов Александр Майструк и Эдуард Усатенко, пытавшихся подорвать опоры ЛЭП у АЭС в Ленинградской и Тверской областях, осуждены на 23 года лишения свободы каждый, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале."Военный суд назначил наказание: Майструку - 23 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее в ИК строгого режима, со штрафом в 900 000 рублей. Усатенко - 23 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее в ИК строгого режима, со штрафом в 900 000 рублей", - написала Лебедева.Она отметила, что приговор огласил Первый Западный окружной военный суд, который впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело, где фигурантам, в том числе вменялись такие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, как прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности."Александр Майструк и Эдуард Усатенко признаны виновными по ст. 281.2 УК РФ; ст. 205.3 УК РФ; ч. 4 ст. 222 УК РФ; ч. 4 ст. 222.1 УК РФ; ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30 - пп. а,б ч. 2 ст. 281 УК РФ; пп. а,б ч.2 ст. 281 УК РФ, пп. а,в ч. 2 ст.205 УК РФ; ч. 3 ст. 30 - пп. а,в ч. 2 ст. 205 УК РФ (обучение в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, незаконные приобретение, хранение, перевозка оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, контрабанда взрывных устройств, боеприпасов, покушения на диверсию и теракт, диверсия и теракт)", - сообщила Лебедева.Военным судом установлено, что они, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы 2023 года предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций."Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", - говорится в сообщении Лебедевой.

https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, украина