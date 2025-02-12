https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998976511.html

Порошенко* заявил, что его предупреждали, что у власти "сорвало крышу"

Порошенко* заявил, что его предупреждали, что у власти "сорвало крышу" - РИА Новости, 12.02.2025

Порошенко* заявил, что его предупреждали, что у власти "сорвало крышу"

Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* заявил, что на днях вернулся в страну из заграничной... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:29:00+03:00

2025-02-12T23:29:00+03:00

2025-02-12T23:29:00+03:00

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петр порошенко

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* заявил, что на днях вернулся в страну из заграничной командировки, хотя его предупреждали, что у власти "сорвало крышу". Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против Порошенко*, предположительно, речь идет о госизмене. "На днях я вернулся из заграничной командировки: Варшава, Берлин, Париж, Вашингтон, Брюссель. Хотя меня все предупреждали, что у власти сорвало крышу, про санкции, новые подозрения, и что мне лучше точно оставаться за границей… Но я должен быть тут, со своей страной", - сказал Порошенко* на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Порошенко* в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998975383.html

https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998974374.html

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в мире, украина, варшава, берлин (город), петр порошенко, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины