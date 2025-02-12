https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998975383.html

Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий

Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий - РИА Новости, 12.02.2025

Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий

Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:20:00+03:00

2025-02-12T23:20:00+03:00

2025-02-12T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. "Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него (Зеленского – ред.). Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что "иначе не будет за что строить дороги"… Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупцию на большой крови. Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко* — никак", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.Он добавил, что пришло время, когда Зеленскому пора отчитываться за свои действия, "а не валить все на предшественника". "Вопросов более чем достаточно. И не имейте сомнений: украинский народ все их поставит", - добавил он. Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250203/poroshenko-1996941732.html

https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998935689.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины, forbes