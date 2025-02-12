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Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий - РИА Новости, 12.02.2025
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23:20 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998975383.html
Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий
Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий - РИА Новости, 12.02.2025
Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий
Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:20:00+03:00
2025-02-12T23:20:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. &quot;Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него (Зеленского – ред.). Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что &quot;иначе не будет за что строить дороги&quot;… Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупцию на большой крови. Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко* — никак&quot;, - написал Порошенко в своем Telegram-канале.Он добавил, что пришло время, когда Зеленскому пора отчитываться за свои действия, "а не валить все на предшественника". "Вопросов более чем достаточно. И не имейте сомнений: украинский народ все их поставит", - добавил он. Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250203/poroshenko-1996941732.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины, forbes
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Forbes
Порошенко* обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий

Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко*
Экс-президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.
Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Порошенко* сделал пугающее заявление о Трампе
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«

"Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него (Зеленского – ред.). Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что "иначе не будет за что строить дороги"… Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупцию на большой крови. Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко* — никак", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

«
Он добавил, что пришло время, когда Зеленскому пора отчитываться за свои действия, "а не валить все на предшественника". "Вопросов более чем достаточно. И не имейте сомнений: украинский народ все их поставит", - добавил он.
Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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Вчера, 18:40
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЕвропейская солидарностьСовет национальной безопасности и обороны УкраиныForbes
 
 
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