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Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением - РИА Новости, 12.02.2025
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23:08 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998974374.html
Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением
Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением - РИА Новости, 12.02.2025
Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением
Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* назвал введение против него санкций Советом национальной... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:08:00+03:00
2025-02-12T23:08:00+03:00
в мире
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петр порошенко
владимир зеленский
дональд трамп
совет национальной безопасности и обороны украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал Владимир Зеленский. Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. &quot;Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый. Только СНБО-таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко*, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями. У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский&quot;, - написал Порошенко* в своем Telegram-канале.Порошенко* отметил, что вместо того, чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, дипломатией, готовиться к Мюнхенской конференции, Зеленский "весь день занимался санкциями против моей скромной персоны". Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998935689.html
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в мире, украина, сша, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, совет национальной безопасности и обороны украины, европейская солидарность
В мире, Украина, США, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Европейская солидарность
Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением

Экс-президент Украины Порошенко назвал санкции СНБО провокацией и преступлением

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал Владимир Зеленский.
Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Порошенко* отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию
Вчера, 18:40
«

"Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый. Только СНБО-таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко*, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями. У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский", - написал Порошенко* в своем Telegram-канале.

Порошенко* отметил, что вместо того, чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, дипломатией, готовиться к Мюнхенской конференции, Зеленский "весь день занимался санкциями против моей скромной персоны".
Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Порошенко* сделал пугающее заявление о Трампе
3 февраля, 03:15
 
В миреУкраинаСШАПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДональд ТрампСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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