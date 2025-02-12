Порошенко* назвал санкции против него провокацией и преступлением
Экс-президент Украины Порошенко назвал санкции СНБО провокацией и преступлением
Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* назвал введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал Владимир Зеленский.
Ранее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене.
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"Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый. Только СНБО-таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко*, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями. У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский", - написал Порошенко* в своем Telegram-канале.
Порошенко* отметил, что вместо того, чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, дипломатией, готовиться к Мюнхенской конференции, Зеленский "весь день занимался санкциями против моей скромной персоны".
Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
Ранее партия Порошенко* "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
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